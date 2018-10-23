Таджикская оппозиция пригрозила Душанбе протестами в случае применения силы в Горном Бадахшане

Национальный альянс Таджикистана (НАТ), который объединяет различные оппозиционные организации в изгнании, заявил, что силовые действия в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) центральных властей могут привести к трагическим последствиям. Чтобы избежать этого, оппозиционеры призвали госслужащих отказаться от выполнения приказов из Душанбе. Они пригрозили властям Таджикистана акциями протеста в случае начала силовой операции в ГБАО. Заявление НАТ опубликовано на сайте альянса.



Милицейская проверка в Хороге. Кадр видеозаписи с сайта Ozodi.org



Оппозиционеры считают, что ситуация в ГБАО чревата гражданским конфликтом. «В Таджикистане вновь повеяло гарью гражданской войны 1992-1997 гг. Таджикские власти на ровном месте создали взрывоопасную кризисную ситуацию, чреватую новым кровопролитием и жертвами среди гражданского населения в Бадахшане. Спровоцированный и усиливаемый Эмомали Рахмоном кризис в Горно-Бадахшанской автономной области развивается по уже опробованному в 2012 году сценарию», — говорится в заявлении НАТ.

По данным оппозиции, в регионе планируется задействовать, кроме кадровых военных, парамилитарные проправительственные формирования. «Стало известно, что помимо штатных подразделений власти уже сформировали дополнительные отряды из числа ветеранов гражданской войны, а именно «Народного фронта», приведшего к власти Эмомали Рахмона. Того самого НФ, на совести которого массовые внесудебные казни гражданского населения, в том числе памирцев», — отмечается в заявлении.

НАТ призывает общество Таджикистана в целом и государственных служащих в частности отказаться от выполнения «антиправовых и незаконных приказов и указаний» центрального руководства страны, чтобы избежать кровопролития в Горном Бадахшане.

«Мы предупреждаем руководство Таджикистана, что в случае начала противоправных преступных действий в Бадахшане мы будем расценивать это как акт государственного терроризма против таджикского народа и ответим акциями протеста НАТ в крупнейших городах Европы и мира», — также говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что неформальные лидеры Горного Бадахшана обратились в областную прокуратуру с требованием объяснить, на каких основаниях власти выдвигают против них обвинения. За несколько дней до этого по государственному телевидению была показана специальная программа, подготовленная Государственным комитетом нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, где Толиб Аёмбеков, Мамадбокир Мамадбокиров, Ёдгор Мамадсаламов, Хурсанд Мазоров и Мунаввар Шанбиев были названы главарями организованных преступных группировок.

На заседании Межведомственного штаба по обеспечению безопасности в регионе, которое состоялось 19 октября, исполняющий обязанности главы ГБАО Ёдгор Файзов заявил, что не боится неформальных лидеров области, потому что они не в состоянии противостоять армии Таджикистана. «Сколько бы ни было у них оружия, они не в состоянии что-то сделать. Допустим, у Ёдгора 50-100 человек, 50-100 у Толиба, у Хурсанда еще 50-100 людей, еще столько у Бокира, будет 300-400, пусть даже тысяча человек. Что такое тысяча человек перед государством, у которого миллионная армия?» — сказал Файзов.

На том же заседании глава ГКНБ Саймумин Ятимов сообщил, что его ведомство готовит спецоперацию против шести преступных групп, о которых у них есть самые точные данные. «Знаем, в чьих дворах сколько людей стоят с оружием, какая марка оружия, в каких чердаках сидят с пулеметами и на каких маршрутах с гранатометами, где работают их разведчики. Все знаем! 170-180 стволов, что сдали, это лишь 10-15 процентов их арсенала. Но ни одна пуля, ни один пистолет Макарова, ни один пулемет их не защитит. Если не сдадут все оружие, если преступность продолжится, мы будем принимать законные меры», — заверил Ятимов.

Обострение ситуации в Горном Бадахшане произошло после визита в регион президента Таджикистана Эмомали Рахмона в середине сентября. Он раскритиковал местные власти за неэффективную борьбу с преступностью, дал месячный срок на исправление ситуации и потребовал разобраться с «пятью-шестью преступниками». Для достижения результата он разрешил использовать вооруженные силы.