В Узбекистане ужесточили наказание за сбыт фальсифицированных лекарств

Аптека в Узбекистане. Фото с сайта Nuz.uz

В Уголовный кодекс Узбекистана ввели статью 186-3, согласно которой за повторную попытку производства или сбыта фальсифицированных лекарств, а также реализацию лекарственных средств вне аптек нарушителю грозит наказание от штрафа в размере 20 миллионов сумов до 15 лет лишения свободы. Текст закона, содержащего такие поправки, опубликован на сайте правительственной газеты

Первичное нарушение в производстве, изготовлении, приобретении, хранении, сбыте недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, а также реализация лекарств вне аптек и их филиалов наказываются административным штрафом от пятидесяти до ста МРЗП (от 10.136.500 сумов до 20.273.000 или $1,22 тыс–$2,44 тыс) с конфискацией средств и оборудования, на котором изготавливались изделия или препараты.

Отныне за аналогичные нарушения, совершенные после применения административного взыскания, следует наказание в виде штрафа от 100 до 300 МЗРП (от 20.273.000 до 60.819.000 или $2,44 тыс–$7,32 тыс) или исправительными работами до трех лет либо ограничением свободы от двух до пяти лет.

Те же действия, совершенные в крупном размере, путем злоупотребления должностным положением, повлекшие средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, совершенные путем подделки документов, удостоверяющих качество и государственную регистрацию лекарственных средств или изделий медицинского назначения, наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.

В случае, если эти действия повлекли смерть людей или иные тяжелые последствия, нарушитель лишается свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, в Узбекистане изменился подход к определению того, какие вещества относятся к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам (вспомогательные вещества для приготовления наркотических средств и психотропных веществ). Ранее таковыми признавались химические соединения, включенные в утвержденные международными документами перечни, однако начали появляться аналоги наркотических средств, которые в списки не включены, однако они также оказывают психоактивное воздействие и вызывают привыкание.

Теперь признание того или иного вещества аналогом наркотического средства будет проводиться путем экспертизы. Проведение такой экспертизы по уголовному делу стало обязательным, а в текст Уголовного кодекса при каждом упоминании наркотических средств добавлены «их аналоги».

Из УК также исключаются все прямые отсылки на международные документы со списками и таблицами наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. По всей видимости, следственные органы теперь должны пользоваться постоянно обновляемыми списками.