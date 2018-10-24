В Китае построили самый длинный в мире морской мост

В Китае состоялась торжественная церемония открытия самого длинного в мире морского моста. Об этом сообщает ВВС.

Мост длиной 55 километров и стоимостью $20 млрд связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун. Конструкция моста включает в себя два искусственных острова — между ними мост уходит под воду и превращается в подземный тоннель протяженностью 6,7 километров. Это сделано, чтобы не мешать проходу кораблей.



Открытый мост между Китаем и Гонконгом. Фото с сайта Scmp.com



На производство моста ушло 400 тысяч тонн стали, этого объема достаточно, чтобы построить 60 Эйфелевых башен. Он рассчитан на 120 лет эксплуатации и сконструирован так, чтобы выдержать тайфуны и землетрясение силой 8 баллов.

Движение по мосту откроется 24 октября, однако не для всех. Чтобы воспользоваться новым маршрутом, водители должны будут получать специальные разрешения у властей, причем количество этих разрешений ограничено. По мосту также не будет ходить общественный транспорт, только междугородные автобусы частных транспортных компаний. Если раньше дорога от Чжухая до Гонконга занимала около четырех часов, то новый мост позволит преодолевать расстояние между городами за полчаса.

Инфраструктурный мегапроект был задуман властями Китая как часть плана по развитию территории «Большого залива», которая включает в себя Гонконг, Макао и девять других городов на юге Китая. Наблюдатели также отмечают, что в строительстве моста есть политический аспект — так Китай подчеркивает связь между материком и автономным Гонконгом.

Критики сооружения указывали на ущерб, который строительство наносит морской фауне, прежде всего, китайским белым дельфинам. По наблюдениям зоозащитников, популяция дельфинов за последние десять лет сократилась в три раза — до 47 особей, а в районе моста они и вовсе пропали.

Напомним, предыдущий рекорд в строительстве самого длинного морского моста также принадлежал Китаю. В 2011 году там открыли мост протяженностью 41,5 километра, который связал два берега бухты Цзяочжоу в городе Циндао, в провинции Шаньдун в акватории Желтого моря. Стоимость этого проекта составила $1,4 млрд.