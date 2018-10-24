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Новости Центральной Азии

Прокурор запросил три года тюрьмы для похвалившего убийц Дениса Тена учителя

23.10.2018 18:42 msk, Фергана

Казахстан Криминал Суд

Шерхан Байзенов. Фото с сайта Uralskweek.kz
Три года лишения свободы запросил прокурор для учителя Шерхана Байзенова, похвалившего убийц известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает «Мой город». На очередном слушании по данному делу также стало известно, что сторона обвинения отказалась заключать процессуальное соглашение с подсудимым.

Байзенову вменяют часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса Казахстана (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Поводом для разбирательств стал его пост в Instagram, где Байзенов написал, что «ради одного китайца не стоит плакать», и назвал убийц фигуриста «красавчиками». Позже мужчина разместил в соцсети видео с извинениями.

«В нашу группу одноклассников кто-то скинул скрин с постом Байзенова. Он учитель в нашей школе, и я его знаю, – заявила на сегодняшнем заседании свидетель обвинения Данара Кулдыбаева. – Я ему написала в личку, что он не прав, что так говорить нельзя. На что он ответил мне, что я еще маленькая и ничего не понимаю. Далее этот скрин мы разослали блогерам и другим общественникам. Я хочу, чтобы его наказали. Он же все-таки учитель, подает пример».

Сам Байзенов заявил в суде, что «очень сильно раскаивается» и что в настоящий момент является единственным кормильцем больной матери. «Прошу суд не лишать меня свободы. Позвольте остаться мне рядом с мамой. У нее никого кроме меня нет. Я извлек урок из всего этого», – подчеркнул он.

Рассмотрение дела началось в городском суде Уральска 11 октября.

Фигурист Денис Тен, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, был убит в Алма-Ате 19 июля, спустя месяц после своего 25-летия. Тен вступил в потасовку с ворами, пытавшимися похитить зеркала с его автомобиля, и был смертельно ранен ножом в бедро. По подозрению в совершении преступления были арестованы три человека, два молодых жителя Алма-Аты – Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, – а также Жанар Толыбаева, которую обвиняют в недонесении о преступлении. В ближайшее время дело, как ожидается, передадут в суд.

Международное информационное агентство «Фергана»

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