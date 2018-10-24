Прокурор запросил три года тюрьмы для похвалившего убийц Дениса Тена учителя

Шерхан Байзенов. Фото с сайта Uralskweek.kz

Три года лишения свободы запросил прокурор для учителя Шерхана Байзенова, похвалившего убийц известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает «Мой город» . На очередном слушании по данному делу также стало известно, что сторона обвинения отказалась заключать процессуальное соглашение с подсудимым.

Байзенову вменяют часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса Казахстана (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Поводом для разбирательств стал его пост в Instagram, где Байзенов написал, что «ради одного китайца не стоит плакать», и назвал убийц фигуриста «красавчиками». Позже мужчина разместил в соцсети видео с извинениями.

«В нашу группу одноклассников кто-то скинул скрин с постом Байзенова. Он учитель в нашей школе, и я его знаю, – заявила на сегодняшнем заседании свидетель обвинения Данара Кулдыбаева. – Я ему написала в личку, что он не прав, что так говорить нельзя. На что он ответил мне, что я еще маленькая и ничего не понимаю. Далее этот скрин мы разослали блогерам и другим общественникам. Я хочу, чтобы его наказали. Он же все-таки учитель, подает пример».

Сам Байзенов заявил в суде, что «очень сильно раскаивается» и что в настоящий момент является единственным кормильцем больной матери. «Прошу суд не лишать меня свободы. Позвольте остаться мне рядом с мамой. У нее никого кроме меня нет. Я извлек урок из всего этого», – подчеркнул он.

Рассмотрение дела началось в городском суде Уральска 11 октября.

Фигурист Денис Тен, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, был убит в Алма-Ате 19 июля, спустя месяц после своего 25-летия. Тен вступил в потасовку с ворами, пытавшимися похитить зеркала с его автомобиля, и был смертельно ранен ножом в бедро. По подозрению в совершении преступления были арестованы три человека, два молодых жителя Алма-Аты – Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, – а также Жанар Толыбаева, которую обвиняют в недонесении о преступлении. В ближайшее время дело, как ожидается, передадут в суд.