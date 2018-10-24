Таджикская «молодежка» упрочила шансы на выход в плей-офф Чемпионата Азии-2018 по футболу

Молодежная сборная Таджикистана. Фото пресс-службы ФФТ

Молодежная сборная Таджикистана по футболу во втором туре группового этапа Чемпионата Азии-2018 сыграла вничью со сборной Малайзии. Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает Soccerway

Таджикская «молодежка» в первом туре группового этапа турнира обыграла сборную Китая, и в случае победы над малазийцами обеспечивала себе выход из группы, однако главная задача, которая стояла перед таджикистанцами, - не проиграть. Команда справилась и почти обеспечила себе место в плей-офф Чемпионата Азии.

Матч начинался для центральноазиатской команды неудачно – уже на 11-й минуте встречи Хади Файадх отправил мяч в ворота сборной Таджикистана, но за десять минут до перерыва Эхсони Панджшанбе восстановил равновесие точным ударом с одиннадцатиметровой отметки, а на последней минуте первого тайма Далер Ёдгоров вывел Таджикистан вперед.

Во второй половине встречи малазийские футболисты прибавили в активности, и на 55-й минуте Набиль Хаким сравнял счет. В оставшееся время команды продолжили атаковать, однако голов зрители больше не увидели. За десять минут до финального свистка травму получил защитник Таджикистана Зиёвиддин Фузайлов, последствия повреждения пока неизвестны.

В параллельном матче группы D сборная Саудовской Аравии обыграла Китай (1:0), набрала шесть очков и обеспечила себе место в плей-офф Чемпионата Азии. На втором месте с четырьмя баллами расположился Таджикистан, на третьей строчке – Малайзия (1 очко), на последнем месте – Китай (0 баллов).

В заключительном, третьем туре группового этапа, который состоится 26 октября, Таджикистан сыграет с Саудовской Аравией. Для выхода из группы таджикистанцам достаточно не проиграть сопернику, а в случае поражения надеяться на то, что Малайзия в параллельном матче не обыграет Китай.

Молодежный Чемпионат Азии проходит в Индонезии. Стартовал турнир 18 октября, а завершится 4 ноября. В соревнованиях принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы по четыре команды. В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Действующий чемпион континента – сборная Японии.