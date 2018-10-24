Власти Таджикистана выдвинули ультиматум неформальным лидерам Бадахшана

Собрание в Хороге. Фото с сайта Ozodi.org

Власти Таджикистана потребовали от неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области отказаться от преступных действий, пообещав в противном случае привлечь их к ответственности. Об этом, как пишет «Озоди» , говорится в репортаже местного телеканала «Бадахшон».

Семи неформальным лидерам 22 октября были вручены официальные документы, в которых от них требуют отказаться от организации преступных группировок, призыва молодежи к массовым беспорядкам и захвату государственных объектов, уничтожения госсобственности, оскорбления представителей власти, хулиганства, незаконного оборота наркотиков и торговли оружием, организации «сходок», а также незаконных действий, направленных против безопасности государства и общества.

В случае несоблюдения требований власти пообещали, что виновные будут отвечать по всей строгости закона, говорится в сюжете. В ролике называют семь человек, получивших предупредительный документ: Толиб Аёмбеков, Мамадбокир Мамадбокиров, Ёдгор Мамадсаламов, Хурсанд Мазоров, Мунаввар Шанбиев, Зоир Раджабов и Амриддин Аловатшоев.

В сюжете бадахшанского телевидения говорится, что эти люди были вызваны в прокуратуру, однако накануне Толиб Аёмбеков сообщил, что они пришли в прокуратуру добровольно с целью получить от властей разъяснения, на каких основаниях против них выдвигают обвинения. Ранее по государственному телевидению была показана программа, подготовленная ГКНБ, в которой их называли главарями организованных преступных группировок.

«Они поблагодарили нас за то, что мы участвовали в добровольной сдаче оружия. Нам сказали, что можем заниматься своими делами, у властей пока претензий к нам нет. В свою очередь, мы попросили областную прокуратуру опровергнуть сообщения о том, что якобы мы являемся главарями ОПГ», - рассказал Толиб Аёмбеков об итогах встречи.

Ранее Межведомственный штаб по обеспечению безопасности в регионе сообщил, что собрания людей в регионе могут быть расценены как участие в преступном сообществе. За сбор молодежи в ресторанах, махаллях, столовых, спортзалах и в других местах силовики пообещали наказание по статье 187 («Организация преступного сообщества»), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Владельцам заведений, в которых будут проходить подобные собрания, могут грозить санкции вплоть до конфискации зданий.

Напомним, в сентябре президент Таджикистана потребовал от властей региона разобраться с преступностью и разрешил использовать для этого вооруженные силы. После этого у населения изъяли 186 единиц огнестрельного оружия, 4,7 тысячи боеприпасов и 900 граммов взрывчатых веществ.

Во вторник, 23 октября, Национальный альянс Таджикистана, который объединяет различные оппозиционные организации в изгнании, заявил, что силовые действия властей в ГБАО могут привести к трагическим последствиям. Чтобы избежать этого, оппозиционеры призвали таджикских силовиков отказаться от выполнения приказов из Душанбе. Они пригрозили таджикским властям акциями протеста в крупнейших городах Европы в случае начала военной операции.