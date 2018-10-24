В Узбекистане увеличили штрафы за вождение в пьяном виде и превышение скорости

Дорожный инспектор в Узбекистане. Фото с сайта Gazeta.uz

В Узбекистане повысили штрафы за нарушение нескольких пунктов правил дорожного движения, в частности, ужесточили наказание за вождение в пьяном виде, за пользование мобильным телефоном во время езды и за превышение скорости. Соответствующие изменения в Кодекс об административной ответственности вступили в силу с 23 октября 2018 года, сообщает Norma.uz

Если до этого момента за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривалось наказание в виде лишения водительских прав на срок от полутора до трех лет, то сейчас нарушителя обяжут еще и выплатить штраф в размере 25 минимальных зарплат.

В двух случаях увеличились денежные взыскания при сохранении остальных видов наказания. При «пьяной езде» без прав на управление автомобилем штраф составит 40 МРЗП (раньше – 30 МРЗП) или административный арест на 15 суток. При передаче машины лицу, находящемуся в состоянии опьянения – 25 МРЗП с лишением прав на срок от двух до трех лет (раньше – 15 МРЗП или лишение прав на тот же срок).

За отказ водителей или других участников дорожного движения от прохождения теста на алкоголь штраф составит 15 «минималок» и лишение прав на срок от полутора до трех лет. Ранее наказание не включало в себя денежное взыскание.

Выросли штрафы и за пользование сотовым телефоном во время езды за рулем – с двух до трех МРЗП. При повторном нарушении – с трех до четырех МРЗП с сохранением лишения водительских прав до шести месяцев.

За превышение установленной скорости движения в пределах 40 км/ч взыскание увеличилось с семи до девяти «минималок». Если водитель в течение года совершил подобное нарушение, но превысил лимит на величину от 20 до 40 км/ч, то штраф составит 15 МРЗП (раньше – 10 МРЗП) или лишение права управлять автомобилем на один год. До этого при более злостном нарушении скоростного режима предусматривалось наказание в виде лишения прав на два года, теперь же к этому прибавили взыскание в размере 25 МРЗП.

Власти ужесточили наказание в части денежных выплат еще по ряду статей. За нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшему телесного повреждения или существенного материального ущерба (эквивалентного сумме свыше пяти МРЗП) теперь следует штраф от пяти до семи «минималок» или лишение прав на срок от одного до трех лет. За нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества – от двух до четырех МРЗП или лишение прав на срок от полугода до года.

Штраф за управление автомобилем без наличия соответствующих документов возрос с 0,5 МРЗП до одного МРЗП. За передачу транспортного средства лицу, не имеющему права им управлять – с трех до пяти «минималок». За вождение машины гражданами, лишенными этого права – с пяти до десяти МРЗП.

Кроме того, слегка повышены санкции за езду без застегнутого ремня безопасности или без специального шлема (для мотоциклистов) – с одной пятой МРЗП до одной второй МРЗП.

В настоящий момент «минималка» составляет 184.300 сумов ($22). Однако с 1 ноября МРЗП будет повышен до 202.730 сумов ($24,5).

В июле сообщалось, что в Узбекистане при региональных управлениях внутренних дел созданы фонды по поощрению и вознаграждению сотрудников служб безопасности дорожного движения. В качестве источника финансирования фонда будут использованы штрафы, налагаемые на автомобилистов за нарушение ПДД – в размере 10% от общей суммы денежных взысканий.

Министерство внутренних дел республики разработало законопроект, согласно которому граждан будут премировать за предоставление в правоохранительные органы видеозаписей, доказывающих факт нарушения правил дорожного движения. Сумма вознаграждения составит 5% от МРЗП и будет выделена из штрафа, который выплатит нарушитель ПДД.