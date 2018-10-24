Обнаружено тело четвертого погибшего при взрыве завода в Ленинградской области таджикистанца

Разрушенный цех завода «Авангард». Фото ТАСС

В Ленинградской области под завалами на заводе «Авангард» обнаружили тело четвертого таджикистанца, погибшего при взрыве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Ленинградской области.

Как пояснили в следственном управлении Следственного комитета по Ленинградской области, погибший гражданин Таджикистана был рабочим завода.

Генеральный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Давлатали Назризода подчеркнул, что погибшие таджикистанцы имели патент и работали на территории РФ легально. Также генконсул отметил, что родственники погибших участвовали не только в процедуре опознания, но и в поисковой операции спасателей.

«Всех буквально руками вытаскивали родственники и наши граждане, которые там работали, - без техники, потому что техникой там невозможно работать было, так как можно было повредить тела», – рассказал Назризода, уточнив, что к поисковым работам их допустили только после разрешения следственных органов.

По словам генконсула, тела погибших будут ближайшими рейсами отправлены в Таджикистан.

Взрыв на заводе «Авангард» под Гатчиной произошел 19 октября, вскоре после окончания рабочего дня. Торцевая стена четырехэтажного здания обрушилась, обломки завалили улицу. Взрывной волной задело около сотни домов, расположенных поблизости, и десяток автомобилей. По данным на 20 октября, разбор завалов на месте происшествия был завершен.

В связи с произошедшим заведено уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Задержан главный инженер предприятия. По данным Следственного комитета, он подозревается в том, что «допустил к производству в цех - участок изготовления смеси для пиротехнических изделий - неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности». Позднее сообщалось , что главный инженер признал вину.

Завод «Авангард» работает с середины прошлого века. Там производят как бытовую пиротехнику, относящуюся к минимальному классу безопасности, так и профессиональную пиротехнику. Известно , что в день взрыва в цехе по сбору хлопушек произошло короткое замыкание, его обесточили, и сотрудники работали при естественном освещении. В другой части предприятия, включая цех для изготовления пиротехнических смесей, где произошел взрыв, электричество осталось.