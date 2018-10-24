Видеозапись уличила воспитательницу детсада Алма-Аты в избиении подопечных

Заведующая детсадом №140 Алма-Аты Алина Нурмахамбетова. Кадр с сюжета КТК

В Алма-Ате родители дошкольников, посещающих государственный детский сад №140, обратились с заявлениями в полицию и в прокуратуру, посмотрев запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как воспитательница бьет детей линейкой и кидает в них тетради, игрушки и туфли, сообщает телеканал КТК

По словам родителей, дети часто жаловались, что их бьют, некоторые из них не хотели идти в сад. Родители утверждают, что видео многое объяснило в поведении дошкольников. На одной из записей воспитатель наступает детям на ноги, чтобы заставить их сидеть смирно, на другой швыряет в них игрушки и обувь, бьет линейкой по губам и по рукам.

Когда поднялся скандал, дети стали рассказывать, как их якобы били рукой, ложкой и линейкой, а об одного из детей воспитательница сломала линейку. «В детском саду установили режим, как в исправительном учреждении, потому что двоих детей назначили "смотрящими", которые помогали воспитателям избивать других детей. Дети сидели весь день с поджатыми ногами, в другом положении им не разрешалось сидеть», — утверждает Анара Нурсултанова, мать из группы родителей, возмущенных случившимся и подавших заявление в надзорное ведомство.

Диски с записями родители получили из кабинета заведующего. Они утверждают, что эти записи кто-то попытался уничтожить, но их удалось восстановить. Заведующая детсадом №140 Алма-Аты Алина Нурмахамбетова объяснила, что на записи фигурирует воспитательница Перизат Бейсенбаевна, которая давно не работает. Она была принята на работу 18 августа с испытательным сроком на три месяца, и в группе «Байтерек» проработала лишь неделю. По словам Нурмахамбетовой, воспитательницу уволили после первой претензии родителя. Заведующая также опровергла информацию о попытке уничтожения видеозаписи, заверив, что родители получили диск, в котором ничего не стерто.

Это очередной инцидент в серии резонансных скандалов вокруг жестокого обращения с детьми в дошкольных учреждениях Казахстана. Летом 2018 году в интернете появились несколько записей, на которых видно, как воспитатели швыряли, били и даже душили своих воспитанников. После этого министр образования Ерлан Сагадиев предложил сделать обязательной установку видеокамер во всех школах и детских садах республики, направлять всех социальных работников, психологов и воспитателей на курсы повышения квалификации и обязать их проходить аттестацию.