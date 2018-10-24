В Узбекистан из Франции завезли тысячи саженцев винограда для «Каберне» и «Шардоне»

Саженцы винограда. Фото с сайта Koffkindom.ru

В Узбекистан из Франции доставлены 60 тысяч саженцев винограда сортов, предназначенных для приготовления сухих вин Cabernet, Sauvignon и Chardonnay, сообщает Радио «Озодлик»

Директор винного завода «Янгикурган шароб» в городе Намангане Машраб Максумов рассказал, что работы по модернизации винодельческой промышленности проведены после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию, состоявшегося в начале октября.

Застой в виноделии Максумов связал с вырубкой виноградников. Сейчас в республике насчитываются 73 тысячи гектаров виноградников, на 10 тысячах из которых выращивают винные сорта винограда. Чтобы наманганский и другие узбекские винные заводы заработали на полную мощность, нужно увеличить площадь, и это, по словам Максумова, станет возможно, если привезенный из Франции виноград даст плоды.

В лабораториях Министерства инновационного развития, «Узбекшаробхолдинг», АО «Узшаробсаноат» и Академии наук республики идет работа по освоению технологий производства высококачественных французских вин. По словам ведущего специалиста АО «Узшаробсаноат», в 2018 году для создания технологий по производству высококачественных вин АО «Узшаробсаноат» и министерству из бюджета выделили 30 млрд сумов ($3,6 млн). Отдельная сумма выделена для модернизации 62 винных заводов.

Проект по созданию агрокластера по производству вин в Бахмальском районе Джизакской области стоит 75 млрд сумов (более $9 млн), из них 27 млрд выделили инвесторы, а остальные покроются за счет кредита, сообщили в «Узшаробсаноате». Местный завод будет перерабатывать 5 тыс. тонн винограда, при нем организуют винный центр, где туристы и другие посетители смогут продегустировать вина.

Винодельческая отрасль в Узбекистане переживала застой последние 25 лет, пока на проблему не обратил в феврале внимание Мирзиёев. Президент Узбекистана издал постановление, согласно которому вина, изготавливаемые фермерами из собственного винограда, стали относиться к сельскохозяйственной, а не алкогольной продукции. При этом фермеры избавились от необходимости получать лицензии на производство. Мирзиёев поставил перед чиновниками задачу сделать винную отрасль одним из факторов, привлекающих в Узбекистан туристов.

«Узшаробсаноат» разработал законопроект о виноградарстве и виноделии, призванный регулировать правовые, экономические и социальные отношения в этой сфере — от производства черенков винограда до виноградного вина и другой винной продукции.