В Уральске жителям предложили на три года съехать из домов из-за ремонта моста

Власти Уральска в Западном Казахстане потребовали от жителей домов, находящихся рядом с мостом в районе Нефтебазы, из-за его ремонта на три года переехать во временное жилье на окраину города. На это телеканалу КТК и местным изданиям пожаловались несколько семей. В акимате объяснили, что границы строительной площадки будут в трех метрах от аварийного Омеговского моста, который проходит фактически над жилым массивом, очень близко к участкам жилых домов, поэтому жить здесь будет невозможно.



Аварийный Омеговский мост и жилые дома. Кадр из видео "Уральской недели"



Людям предложили переехать во временное жилье, но они опасаются, что без присмотра их дома, некоторые из которых построены в 1940-е годы, долго не простоят или будут разворованы. Газета «Уральская неделя» пишет, что власти не гарантируют сохранности домов, а у мэрии нет денег на компенсации в случае, если дома пострадают во время ремонтных работ.

Мост был построен в конце 1960-х годов и нуждается в ремонте: пролеты сместились, из него торчит арматура, и он шатается под тяжестью грузовиков. По планам акимата, его должны закрыть на ремонт уже в начале ноября. В то же время о необходимости переселения жителей известили утром 22 октября, за полторы недели до начала работ.

«Сегодня утром, когда я вышел из дома на работу, перед воротами встретил акима города Мукаева, — рассказал "Уральской неделе" местный житель Асылхан Казимуллин, чей дом находится под пролетами моста. — Он осматривал мост и спросил, живу ли я в этом доме. После этого аким мне сказал, что на следующей неделе мост закроют на ремонт и мне надо переехать во временное жилье. Аким заверил, что мой дом будут охранять от воров, но не дал никаких гарантий по поводу того, не разрушится ли мой дом во время стройки. Я отказался, а он сказал, что все равно меня и соседей переселят, хотим мы того или нет».

В тот же день в 17:00 часов жильцов пригласили на встречу с акимом в его кабинете, которая прошла в присутствии начальника городской полиции и руководителей различных госорганов. По словам Казмуллина, когда он отказался съезжать, аким пригрозил перекрыть все подъездные пути: «При всех сказал: мы всех закроем! Вот тут все огорожено будет, не зайдете, не выйдете. А я задал ему вопрос: я вообще не хочу переезжать на время, что будем делать? — Живи, как хочешь!»

Другой вариант, который устраивает жителей, — оформление временного жилья им в собственность. «Я хочу, чтобы все было постоянным, чтобы это было на меня оформлено, как мое домовладение чтобы было. И никаких временных мне не нужно!» — заявила КТК жительница Уральска Елена Савицкая.

В Казахстане распространена практика принудительного изъятия земель, поскольку земли изымаются не по рыночной цене, а по указанной в договоре приобретения земли. Власти широко пользуются этой процедурой — она обходится им относительно дешево, а жители не могут отказаться от переселения, а лишь имеют право не согласиться с суммой компенсации. Так, в октябре масштабное изъятие началось в Алма-Ате, где для строительства станции метро в микрорайоне Калкаман-2 Наурызбайского района будет снесено 152 домовладения.