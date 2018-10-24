Мирзиёев поручил завершить переход на новые электросчетчики до конца 2021 года

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К концу 2021 года все узбекистанцы будут подключены к автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Это предусмотрено «дорожной картой» по увеличению генерирующих мощностей, модернизации электрических сетей и совершенствованию контроля за потреблением электроэнергии в 2018-2020 годах, которую утвердил своим постановлением «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ответственность за координацию разработки тендерной документации по приобретению современных приборов учета и сопутствующего оборудования для внедрения АСКУЭ возложена на Госкомитет по инвестициям. Он должен обеспечить ускоренное проведение международных тендерных торгов по закупке приборов за счет Азиатского банка развития, чтобы обеспечить завершение внедрения АСКУЭ на всей территории республики не позднее 1 декабря 2021 года.

Азиатский банк развития профинансировал внедрение системы в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях республики, выделив на это заем в $300 млн.

Параллельно закупка электросчетчиков и другого оборудования будет ежегодно финансироваться из Фонда развития Бюро принудительного исполнения. «Узбекэнерго», которое получит на это 400 млрд сумов ($48,6 млн), не подлежащих налогообложению, должно отобрать «наилучшие предложения» приборов учета от узбекских производителей.

Президентское постановление также предусматривает реконструкцию и строительство новых электросетей общей протяженностью 7,1 тыс. км. За счет кредитов и средств «Узбекэнерго» будут установлены и модернизированы 2500 трансформаторных пунктов. За ближайшие три года предполагается реализовать семь инвестиционных проектов по модернизации действующих и вводу новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 1984 МВт и проектной стоимостью $2,6 млрд.

Узбекистан освоит долгосрочные кредиты на общую сумму $1,8 млрд, привлечение которых согласовано со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, другими международными финансовыми институтами. Не менее $100 млн из международных займов в 2019-2020 годах будет направлено на государственную программу «Обод кишлок» («Благоустроенное село») и на строительство и модернизацию низковольтных сетей.

В постановлении отмечается, что отсутствие здоровой конкурентной среды, наличие значительного квазигосударственного сектора, несоответствие тарифной политики принципам рыночной экономики приводят к чрезмерному государственному регулированию, конфликту государственных и коммерческих интересов. Среди недостатков отрасли в документе названы бюрократизированная система управления предприятиями, низкий уровень внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, медленные темпы обновления инфраструктуры, что приводит к перебоям с электричеством, особенно в регионах.

Переход на АСКУЭ позволит освободить узбекистанцев от необходимости платить за проверку старых счетчиков. В то же время, поскольку часть расходов, связанных с заменой счетчиков, ляжет на пользователей, с 1 января 2020 года в Узбекистане повысится стоимость электроэнергии и газа: за один кВт/ч придется платить дополнительно 15 сумов, за один кубометр газа — 17 сумов.