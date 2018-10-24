Проправительственные СМИ Туркменистана опровергли снос ботанического сада Ашхабада

Студенты в ботаническом саду Ашхабада. Фото с сайта Orient.tm

Проправительственное издание Orient опубликовало репортаж, опровергающий решение о сносе ботанического сада в Ашхабаде. Материал появился на сайте издания 24 октября.

Авторы репортажа изначально были настроены на опровержение. Они с большим презрением отозвались о независимых коллегах, распространивших информацию о сносе ботсада, и подчеркнули, что здравомыслящие люди не могут поверить в подобные сообщения. Лишь многочисленные обращения взволнованных читателей, по словам журналистов, заставили их все-таки съездить в ботсад.

Корреспонденты действительно обнаружили, что вход в сад заперт на навесной замок, а изнутри слышны звуки пилы. Однако затем они, как утверждается, все же нашли другой, открытый вход, и обнаружили в саду «бравых парней, вооруженных секаторами, лопатами, ножовками и прочими садовничьими орудиями». Как утверждается, это были студенты Сельхозуниверситета, проводящие работы по облагораживанию территории. Затем лично директор ботсада Куватбай Гылычмырадов, описанный как «статный немолодой мужчина с задумчивым лицом и руками труженика», «добродушно улыбнулся и пригласил нас присоединиться к группе студентов».

Во время прогулки «под тёплым октябрьским солнышком» Гылычмырадов рассказал журналистам, что сад якобы приходится закрывать осенью, потому что из-за листопада и созревания плодов у сотрудников накапливается слишком много работы. В связи с этим в сад пускают только студентов, которые помогают сотрудникам. После этого для журналистов провели экскурсию, по итогам которой они заключили: «Не всему, что пишут на "заборах", можно верить».

Информация о закрытии ашхабадского ботсада появилась в независимых СМИ в середине сентября. По свидетельству журналистов, сад закрыт для посещения уже более полугода. Сотрудники сада и местные чиновники на условиях анонимности рассказали журналистам, что южную часть сада решено отдать под застройку, а судьба северной части окончательно не решена.

Ашхабад в последние годы интенсивно перестраивается, причем местные активисты жалуются на нежелание властей учитывать интересы жителей и исторический облик города. Активно ведется и вырубка деревьев. Регулярно сообщается о произвольном сносе жилых домов, причем процесс переселения людей не всегда организован на надлежащем уровне. Порой на поиск нового жилья и переезд гражданам предоставляется несколько дней или недель.

Независимые СМИ в Туркменистане находятся вне закона, за сотрудничество с ними гражданам грозит как минимум «беседа» с сотрудниками спецслужб. Поэтому практически все источники общаются с журналистами на условиях анонимности. Сотрудники таких СМИ в основном проживают за рубежом. Правительственные СМИ никогда не комментируют сообщения независимых источников. Комментарии иногда можно увидеть в проправительственных изданиях. Чаще всего это абстрактные рассуждения о товарном изобилии или о том, что «к ненависти и зависти нужно относиться как к подарку».