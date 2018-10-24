В Узбекистане появятся Министерство энергетики и филиал российского МЭИ

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В Узбекистане будет создано Министерство энергетики, которое займется организацией и регулированием деятельности топливно-энергетического комплекса. Создание нового ведомства предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подписанным 23 октября.

Проект указа об образовании Минэнерго поручено подготовить до 15 декабря 2018 года Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. До 1 марта 2019 года комиссия должна разработать современную схему организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электроэнергии с учетом инвестиций.

Тем же постановлением Мирзиёев поручил в двухмесячный срок внести в правительство предложения по созданию в республике филиала Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский энергетический институт). Этим займутся Министерство высшего образования, МИД, АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекгидроэнерго».

Государственный комитет по инвестициям, «Узбекэнерго» и Агентство по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) с 2019 года должны запустить пилотный проект по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области на основе конкурсного отбора.

В Андижане, Намангане и Фергане предусмотрена модернизация распределительных сетей, а на одной из теплоэлектростанций страны на условиях ГЧП должны быть запущены пилотные проекты по строительству парогазовой установки.

В президентском постановлении отмечается, что отсутствие здоровой конкурентной среды, наличие значительного квазигосударственного сектора, несоответствие тарифной политики принципам рыночной экономики приводят к чрезмерному государственному регулированию, конфликту государственных и коммерческих интересов.

Среди недостатков отрасли в документе названы бюрократизированная система управления предприятиями, низкий уровень внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, медленные темпы обновления инфраструктуры, что приводит к перебоям с электричеством, особенно в регионах.

Постановлением «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли» утверждена «дорожная карта» по увеличению генерирующих мощностей, модернизации электрических сетей и совершенствованию контроля за потреблением электроэнергии в 2018-2020 годах.