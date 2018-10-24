В Узбекистане появятся Министерство энергетики и филиал российского МЭИ
Проект указа об образовании Минэнерго поручено подготовить до 15 декабря 2018 года Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. До 1 марта 2019 года комиссия должна разработать современную схему организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электроэнергии с учетом инвестиций.
Тем же постановлением Мирзиёев поручил в двухмесячный срок внести в правительство предложения по созданию в республике филиала Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский энергетический институт). Этим займутся Министерство высшего образования, МИД, АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекгидроэнерго».
Государственный комитет по инвестициям, «Узбекэнерго» и Агентство по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) с 2019 года должны запустить пилотный проект по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области на основе конкурсного отбора.
В Андижане, Намангане и Фергане предусмотрена модернизация распределительных сетей, а на одной из теплоэлектростанций страны на условиях ГЧП должны быть запущены пилотные проекты по строительству парогазовой установки.
В президентском постановлении отмечается, что отсутствие здоровой конкурентной среды, наличие значительного квазигосударственного сектора, несоответствие тарифной политики принципам рыночной экономики приводят к чрезмерному государственному регулированию, конфликту государственных и коммерческих интересов.
Среди недостатков отрасли в документе названы бюрократизированная система управления предприятиями, низкий уровень внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, медленные темпы обновления инфраструктуры, что приводит к перебоям с электричеством, особенно в регионах.
Постановлением «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли» утверждена «дорожная карта» по увеличению генерирующих мощностей, модернизации электрических сетей и совершенствованию контроля за потреблением электроэнергии в 2018-2020 годах.