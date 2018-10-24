В Киргизии оправдали подозреваемого в попытке изнасилования несовершеннолетней

Ошский областной суд. Фото с сайта Sot.kg

В Киргизии Ошский областной суд оправдал обвиняемого в попытке изнасилования 11-летней девочки в Ноокатском районе. Об этом 24 октября сообщило издание 24.Kg

Глава Правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова рассказала журналистам, что дело переквалифицировали на статью «хулиганство», а затем его закрыли за истечением срока давности. 30-летний обвиняемый отпущен на свободу. Семья потерпевшей отказалась от дальнейшей борьбы. Благодаря этому они смогли вернуться из Бишкека, куда их вывезли правозащитники ради безопасности, в родное село Борбаш Ноокатского района.

Нападение на девочку было совершено 12 июня 2016 года у канала Сапарбай. Преступник с ножом набросился на девочку и придавил ее ногами к земле. 10-летняя сестра потерпевшей бросила в мужчину камень, он выронил нож. Благодаря этому обеим сестрам удалось убежать. Однако девочка получила травмы и более десяти дней пролежала в больнице. Вскоре был задержан подозреваемый — племянник бывшего акима (главы администрации) Ноокатского района Бекболота Айтиева.

В адрес потерпевшей и ее семьи поступали угрозы. Так, в сентябре 2016 года старшая сестра подозреваемого пришла в школу, где учится девочка, и начала ее прилюдно унижать. По словам матери потерпевшей, лично аким Айтиев общался с ней и требовал, чтобы она забрала заявление. Как результат, в октябре 2016 года семья обратилась к правозащитникам.

В апреле 2017 года обвиняемого оправдал Ошский городской суд. Он был освобожден из-под стражи. Семья потерпевшей обжаловала это решение в областном суде, однако, как выяснилось сегодня, суд согласился с выводами нижестоящей инстанции.

Правоохранительные органы Киргизии нередко невнимательно относятся к преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Так, недавно был смягчен приговор мужчине, осужденному за насильственные действия в отношении восьмилетней жительницы села Кайырма Чуйской области. Суд пришел к выводу, что мужчина виновен лишь в развратных действиях (якобы он только засунул язык в рот потерпевшей), а травмы половых органов девочка получила при падении с дерева. Срок заключения сократили с 15 лет колонии до трех лет и девяти месяцев колонии-поселения.