Минэкономики Казахстана обвинило Kcell в нарушении антимонопольного законодательства

Офис Kcell. Фото с сайта Informburo.kz

Министерство национальной экономики Казахстана выявило нарушения антимонопольного законодательства в работе оператора сотовой связи Kcell. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование, которое проводил антимонопольный комитет министерства, было начато после жалобы потребителя, у которого Kcell списал 30 тысяч тенге ($83) после превышения лимита доступа в интернет и не уведомил о том, что начал взимать по 20 тенге ($0,05) за 1 Мб.

Проверка выявила в действиях оператора «злоупотребление доминирующим положением». По мнению ведомства, условия тарифов Kcell ущемляют законные права абонентов, приобретающих услугу доступа к мобильному интернету. В частности, среди нарушений компании названы ненадлежащее информирование абонентов о существенных условиях тарифных планов и недоведение до абонента информации о переходе на более высокую тарификацию при исчерпании им бонусного пакета услуг с ограничением возможности в досрочном переподключении тарифных планов.

По итогам расследования в отношении Kcell возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в суд. За злоупотребление доминирующим положением компании грозит штраф в размере 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, отметили в министерстве. Также сотовому оператору предписали прекратить нарушать нормы Предпринимательского кодекса и устранить последствия нарушений, включая возврат средств потребителям.

Компания Kcell была образована в 1998 году. Она входит в состав крупного скандинавского холдинга Telia и является крупнейшим сотовым оператором в Казахстане. По состоянию на декабрь 2017 года ее абонентская база составляла 10 млн человек.