Суд в Киргизии впервые разберет дело об убийстве собаки

Свердловский районный суд Бишкека 24 октября проведет заседание по делу о краже и убийстве собаки, что станет первым подобным прецедентом в истории киргизского правосудия. Об этом на своей странице в Facebook сообщила владелица собаки Гуля Алмамбетова.



Скриншот твита о пропаже пса



В беседе с изданием 24.Kg Алмамбетова заявила, что на протяжении следствия к ней обращались родственники обвиняемого, также ей звонили из различных государственных органов с просьбой забрать заявление. Тем не менее она считает, что виновник должен быть наказан. Алмамбетова подчеркивает, что после инцидента ее девятилетний сын начал бояться людей.

По словам хозяйки собаки, она до сих пор не знает точно, вменят ли похитителю практически не применяемую статью 264 («Жестокое обращение с животными») Уголовного кодекса, или суд сосредоточится на факте похищения. Во втором случае действия обвиняемого должны быть квалифицированы как кража.

Преступление было совершено 23 июля на пересечения улиц Правды и Боконбаева в Бишкеке. Няня сына Алмамбетовой случайно упустила курцхаара по имени Спайсик вместе с поводком. Позднее хозяева выяснили, что некий мужчина 50-60 лет затащил собаку в серую «Мазду» и уехал. Девятилетний сын Алмамбетовой написал президенту Сооронбаю Жээнбекову письмо с просьбой помочь в поисках собаки. Алмамбетова сфотографировала письмо и опубликовала в соцсетях. У нее довольно много подписчиков: до 2017 года она работала руководителем пресс-службы мэрии Бишкека. В том числе и поэтому поиски собаки обрели широкий резонанс.

Через три недели благодаря камерам видеонаблюдения личность похитителя была установлена. Им оказался преподаватель одного из столичных вузов. Как выяснилось, он увез курцхаара в свой загородный дом, а затем по какой-то причине убил.