Михаила Саакашвили предложили нанять в правительство Казахстана

Нурсултан Назарбаев и Михаил Саакашвили. Фото с сайта Tengrinews.kz

В правительство Казахстана нужно пригласить на работу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. С таким предложением на своей странице в Facebook выступил казахстанский общественный деятель Нур Канатулы.

«Недавно наш президент грозился «разогнать» многих наших чиновников-бездельников, которые не могут и/или не хотят работать для страны и для народа, и заменить их иностранными профессионалами. У меня хорошее и дельное предложение Елбасы – давайте пригласим к нам Михаила Саакашвили и всю его команду на 5 лет», – написал активист.

По его мнению, бывший грузинский лидер сможет за год-два навести в стране «конкретный порядок». Канатулы предложил также отдать Саакашвили пост премьера или назначить его руководителем «какого-нибудь важного центрального органа власти». «Я даже буду рад, если ему и его команде за это из бюджета страны будут платить большие деньги – главное результат», – подчеркнул общественник.

Нур Канатулы занимается защитой прав предпринимателей и граждан, а также контролем работы государственных органов. Угрозы президента Нурсултана Назарбаева «разогнать» чиновников-бездельников, о которых упомянул активист, прозвучали 5 октября в ходе очередного послания народу. Тогда глава государства призвал членов правительства работать активнее, в противном случае пообещав заменить их на более эффективных иностранных специалистов.

Чуть ранее, в конце августа, Назарбаев ставил в пример местным чиновникам реформу МВД Грузии, одно из наиболее значимых достижений Михаила Саакашвили в период его президентства, и даже предлагал реформировать казахстанское министерство внутренних дел по грузинскому образцу.

Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии с января 2004-го до ноября 2013 года. В середине ноября 2013-го он уехал из Грузии и жил в США, затем в Европе. С мая 2015-го по ноябрь 2016 года Саакашвили был губернатором Одесской области Украины. На этом посту он регулярно критиковал правительство страны и в итоге перешел в оппозицию. Подав заявление об отставке, Саакашвили признал невозможность побороть коррупцию в одном регионе из-за ее засилья во всей стране. Летом 2017-го политика лишили украинского гражданства, а в феврале 2018-го выслали в Польшу, после чего Саакашвили переехал в Нидерланды. На родине против него заведены уголовные дела о растрате бюджетных средств.