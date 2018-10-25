Обвиняемые в убийстве киргизского чиновника рассказали о его скоропостижной смерти

Маматназар Жакыпбаев. Фото с сайта Akipress.org

Участники ДТП, обвиняемые в убийстве заместителя гендиректора госпредприятия «Кыргызаэронавигация» Маматназара Жакыпбаева, заявили, что драки на месте ДТП не было — чиновник якобы сам неожиданно упал и умер. Об этом 24 октября сообщает издание KaktusMedia

Жакыпбаев погиб после небольшого ДТП, в которое попал 21 октября. По подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, были задержаны двое других участников аварии. Сын Жакыпбаева Азирет описал случившееся так: «Двое мужчин выволокли моего отца из машины и начали избивать. Вследствие чего мой отец скончался на месте». Сообщалось также, что при падении чиновник ударился о бордюр головой.

Теперь коллеги и друзья обвиняемых рассказали журналистам, что говорят о произошедшем сами задержанные. По их словам, водитель по имени Мирбек вместе с двумя бывшими одноклассниками возвращался в Бишкек с торжества, которое отмечалось в Таласской области. Мирбек на торжестве не пил, но когда довез одного одноклассника до дома — все же выпил. После этого он повез домой второго одноклассника, Мадияра. На улице Токтоналиева Мирбек слегка задел бампер двигавшейся впереди машины Жакыпбаева.

По словам коллег и друзей обвиняемых, разговор после аварии был исключительно культурным. Жакыпбаев говорил, что он все понимает и у него есть сын в возрасте Мирбека, а Мирбек обещал незамедлительно подписать обязательство о возмещении ущерба. Неожиданно Жакыпбаев упал и скончался. Коллеги и друзья обвиняемых утверждают, что, согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. Они подчеркивают, что жена Жакыпбаева, которую считают свидетельницей избиения, на самом деле сидела в машине и ничего не видела. Якобы она вышла из машины, лишь когда муж упал, и необоснованно сделала вывод о том, что его били.

«Мы боимся за жизнь и здоровье Мирбека и Мадияра, так как вчера, 23 октября, во время избрания меры пресечения в суде родные Жакыпбаева угрожали тем, что расправятся с ними в СИЗО. Они оскорбляли нас, но мы понимаем их злость и искренне соболезнуем им», — заключил один из друзей обвиняемых.