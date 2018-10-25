Жители Ашхабада начали массово скупать бензин

АЗС в Ашхабаде. Фото с сайта Azathabar.com

В последние несколько дней на АЗС Ашхабада начали массово скупать бензин на фоне слухов о скором подорожании. Об этом 24 октября сообщило Радио «Азатлык»

Житель столицы Туркмении Аманмурад Бугаев рассказал журналистам, что в дневное время на АЗС скапливаются длинные очереди. Некоторые автовладельцы договариваются с работниками АЗС о том, чтобы приехать за бензином ночью в определённое время. Тогда им не приходится стоять в очередях, но заправщики по ночам берут дополнительно по 20-30 тенге (тенге — разменная монета в Туркменистане) за литр. Как результат, к утру бензина не остается, и автомобилистам приходится ждать, когда его завезут. Поэтому дневные очереди разрастаются еще больше, иногда до 90 машин.

Формально в Туркменистане запрещено продавать бензин в любую тару, кроме бензобака. Однако, по словам Бугаева, в реальности люди массово заливают купленный бензин в канистры, и никто это не пресекает.

По словам Бугаева и других источников «Азатлыка», слухи о подорожании бензина связаны с недавно принятым решением об отмене коммунальных льгот с 1 января 2019 года. В начале октября источники утверждали, что с 2019 года цены на бензин повысятся вдвое. Это сообщение позднее опроверг лично заместитель директора Главного управления компании «Туркменнефтепродукты» Гурбанмырат Сапаров, хотя обычно официальные лица в Туркменистане не комментируют публикации независимых СМИ.

Тем не менее, анонимные источники продолжают сообщать о скором росте цен. «Родственники, работающие на высоких постах, советуют нам, если есть возможность, запасаться не только бензином, но и другими товарами, в том числе продуктами — мукой, луком, картошкой и сахаром», — заявил один из собеседников «Азатлыка».

При первом президенте Туркменистана Сапапмурате Ниязове бензин в стране стоил дешевле бутилированной воды. Тогда же было введено бесплатное потребление воды, газа и электричества в пределах определенных лимитов. Тарифы на потребление сверх лимита были настолько низки, что население привыкло считать ресурсы «бесплатными». Незадолго до смерти в 2006 году Ниязов подписал указ, согласно которому потребление ресурсов до 2030 года должно было стать бесплатным без всяких лимитов, а уровень цен на бензин в течение того же срока должен был сохраняться неизменным. При новом президенте Гурбангулы Бердымухамедове этот указ не исполнялся. Но лимиты на бесплатные ресурсы сохранялись очень долго, а начавшийся рост цен на бензин до 2014 года пытались компенсировать выдачей талонов на бесплатное топливо.