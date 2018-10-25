Минкульт заманил узбекистанцев на сбор хлопка концертом и призами

На сборе хлопка в Узбекистане. Фото с сайта Nuz.uz

Министерство культуры Узбекистана пригласило население на массовый сбор хлопка в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Сборщикам пообещали концерт звезд узбекской эстрады, розыгрыш ценных призов и фуршет.

«Сделай это вместе с нами! 25 октября мы приглашаем тебя принять участие в массовом сборе хлопка, который пройдет на территории Юкори Чирчикского района! В программе выступление звезд эстрады, праздничный фуршет и, самое главное, ценные призы! Не упусти шанс получить новые впечатления и внести свой вклад в развитие нашей экономики!», — говорится в сообщении Минкульта, озаглавленном «Айда на хлопок!» (орфография сохранена). Текст сопровожден хэштегами - #МыПоддержимСтрану #Пахта2018 #ТрудолюбивыйНарод #БелоеЗолотоУзбекистана.

Министерство не опубликовало информацию о ценности призов и о том, какие конкретно звезды узбекской эстрады порадуют хлопкоробов своим мастерством. В середине октября сообщалось, что бесплатный концерт для сборщиков в Пахтакорском районе Джизакской области дали певица Юлдуз Усманова и юморист Шукурилло Исроилов. В прошлом году на сбор хлопка отправились более сотни узбекских артистов и представителей их фан-клубов. Однако многие пользователи соцсетей назвали акцию «показухой».

В этом году правительство Узбекистана заявило о намерении полностью исключить принудительный труд в период хлопковой кампании. В этой связи были установлены новые тарифы оплаты труда хлопкоробов, чтобы заинтересовать граждан экономической выгодой. Министерство занятости и трудовых отношений внедрило систему формирования добровольческих бригад сборщиков урожая. Во многих частях республики были организованы ярмарки труда, где граждане могли записаться в трудовые отряды.

Тем не менее, и в этом году не обошлось без сообщений о нарушении прав человека. В частности, с 10 сентября Минтруда получило от населения 819 обращений по факту принуждения к труду, в 77 случаях чиновники привлечены к ответственности. Правозащитники и СМИ также зафиксировали десятки инцидентов с привлечением к сбору урожая учителей, работников культуры, сотрудников правоохранительных органов и представителей других профессий, не относящихся к сельскому хозяйству.

По данным на 22 октября, в Узбекистане план по сбору хлопка выполнен на 67,4%. В числе передовых регионов значатся Андижанская, Ферганская и Бухарская области. Аутсайдером является Ташкентская область, где убрано чуть более половины от установленной нормы.

Для того чтобы отчитаться о выполнении плана, хлопкоробы порой идут на различные ухищрения. Например, как сообщила Генпрокуратура Узбекистана, правоохранительные органы Бухарской области выявили, что тракторист одного из фермерских хозяйств Шафирканского района, утяжелив неназванным способом свой прицеп с хлопком, добился приписки не сданных в действительности 460 килограммов на сумму 1,6 млн сумов ($195). Предварительно он сговорился об этом с должностными лицами, ответственными за уборку хлопка. По этой же схеме на баланс АО «Шофиркон пахта тозалаш» переведено свыше четырех тысяч килограммов хлопка на сумму 21,4 млн сумов ($2609). По указанным фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.