В Казахстане вынесли приговор похвалившему убийц Тена учителю

Шерхан Байзенов в зале суда. Фото с сайта Uralskweek.kz

В Уральске суд приговорил учителя Шерхана Байзенова, похвалившего убийц известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, к четырем годам ограничения свободы. Об этом сообщает Informburo

Байзенов был признан виновным в совершении преступления по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Принимая решение о наказании, суд учел извинения, которые принес учитель в ходе процесса. В течение всего срока отбывания наказания осужденный обязан отмечаться в службе пробации. По мнению адвоката учителя Розы Жумалиевой, ее подзащитный получил приговор, соизмеримый с тем, что он сделал.

Ранее стало известно, что сторона обвинения отказалась заключать процессуальное соглашение с подсудимым. Накануне прокурор запросил для Байзенова три года лишения свободы.

Уголовное дело против сельского учителя из Западно-Казахстанской области завели после того, как он в своем Instagram одобрительно высказался об убийцах Дениса Тена, назвав их «красавчиками», и написав, что «ради одного китайца не стоит плакать». Позже он опубликовал видео, где попросил прощения за свой поступок и заявил, что готов уволиться с работы. Тем не менее, по словам адвоката, работодатели выразили готовность продолжать сотрудничать с Байзеновым.

Согласно Уголовному кодексу Казахстана ограничение свободы отбывается осужденным по месту жительства под надзором специальных органов без изоляции от общества. Наказание предполагает, что человек не должен покидать дом в свободное от учебы и работы время, ему запрещено посещать развлекательные заведения, а также менять место жительства, работы или учебы без уведомления властей.

Бронзовый призер Олимпийский игр в Сочи, фигурист Денис Тен, был убит в Алма-Ате 19 июля. Он скончался от ножевого ранения, которое получил, вступив в потасовку с ворами, пытавшимися похитить зеркала с его автомобиля. По подозрению в совершении преступления были арестованы три человека – два молодых жителя Алма-Аты Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, а также Жанар Толыбаева, которую обвиняют в недонесении о преступлении. В ближайшее время данное дело, как ожидается, передадут в суд.