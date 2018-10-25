Два десятка человек отравились в Самарканде хот-догами

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В Самарканде 23 октября два десятка человек отравились хот-догами, купленными на рынке в массиве Сартепа. По данным «Turon24» , пострадал 21 человек, по информации «Ҳалк сўзи» — 17.

В областном отделе здравоохранения газете «Ҳалк сўзи» рассказали, что пострадавшие, в том числе трое детей в возрасте до 14 лет, обратились за медицинской помощью 22 и 23 октября. Они жаловались на тошноту, головную боль, боли в животе, слабость и высокую температуру. У них диагностировали пищевое отравление. В городском отделе здравоохранения Самарканда агентству «Turon24» сообщили, что после обследования обратившихся за помощью к врачам людей семерых госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Выяснилось, что все пострадавшие употребили в пищу хот-доги, приобретенные в одной и той же торговой точке. По словам исполняющего обязанности руководителя городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Пирмухамеда Махмудова, владельцем указанной точки является Гулом Муродов. Он работал нелегально, его будка, в которой готовили и продавали фастфуд, не соответствовала санитарно-гигиеническим нормам. Против Муродова возбуждено административное дело, его торговая точка закрыта, образцы изготавливавшегося в ней фастфуда отправлены на исследование в лабораторию, остальная продукция уничтожена.

Ранее сообщалось о массовых отравлениях, произошедших в других регионах Узбекистана. В частности, в мае 2018 года в городе Шахрихан Шахриханского района Андижанской области Узбекистана порядка 1500 человек отравились мороженым в кафе, 200 из них были госпитализированы. В ходе следствия выяснилось, что в заведении не было условий ни для мытья, ни для дезинфекции посуды и фрезерных установок. При производстве использовалось сырье с неизвестной датой изготовления и сроком годности, а четыре работников не прошли медосмотр. Владелец кафе был приговорен к пяти годам условно с двухлетним испытательным сроком.

В конце марта после свадебных торжеств в ресторанах «Бахт Уйи» и «Дилдора», расположенном в городе Бекабаде Ташкентской области, в больницы поступили 55 человек. Для обоих залов блюда и салаты поставило кафе «Истиклол» частного предприятия «Нодирбек омад барака».

В городе Карши Кашкадарьинской области Узбекистана более 70 человек, посетивших в конце сентября свадебное торжество в ресторане «Бахтли оила», были госпитализированы с пищевым отравлением. В ходе проверки выяснилось, что в ресторане отсутствуют комнаты для обработки продукции, нет условий для мытья посуды, не хватает холодильников для хранения скоропортящихся продуктов, в единственной холодильной камере сырые продукты хранятся рядом с готовыми к употреблению, сотрудники ресторана не проходили медосмотр. Салаты для свадебного торжества были приготовлены в частном доме, владелец которого не имел разрешения на этот вид деятельности. В отношении него заведено административное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований и наложен штраф в размере пяти минимальных зарплат (921.500 сумов или $114).

Напомним также о случае пищевого отравления воспитанников детсада №433 Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Инцидент произошел 8 октября. Госпитализации подверглись 37 детей. Причиной массового отравления стало нарушение инструкции при приготовлении тефтелей. Кроме того, установлено, что работники детсада пользовались устаревшими кухонными принадлежностями, все продукты хранились в одном холодильнике, второй был неисправен. По факту массового отравления воспитанников детсада возбуждено дело по статье части 1 статьи 257−1 («Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями») Уголовного кодекса Узбекистана. К 18 октября все дети были выписаны из больницы.