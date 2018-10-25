Ассоциация издателей Киргизии предсказала «катастрофу» с качеством школьной литературы

Партия учебников в бишкекской школе. Фото с сайта Bekeshev.kg

Исполнительный директор Ассоциации издателей и книгораспространителей Киргизии Олег Бондаренко, комментируя поднятую журналистами тему падения качества учебников, заявил, что ассоциация давно предупреждала чиновников о надвигающейся катастрофе. Об этом 24 октября сообщило издание KaktusMedia

По словам Бондаренко, в последние несколько лет издатели предупреждали о падении качества учебников президента, премьер-министра, Жогорку Кенеш (парламент), Генпрокуратуру. Но нигде на предупреждения не отреагировали. Наоборот, власти перестали контактировать с членами ассоциации и приглашать их на какие-либо мероприятия. «Причина — наша позиция, в соответствии с которой главным виновником является Министерство образования и науки и его недальновидная политика», — пояснил Бондаренко.

Исполнительный директор ассоциации заявил, что Минобразования создало систему, которая отпугивает серьезные и ответственные издательства. В частности, система предусматривает отказ издателей от авторских прав в пользу министерства. В результате учебники начали тиражировать компании-однодневки. На первый взгляд, после этого учебников стало больше, и уровень обеспеченности школ литературой повысился. Но при этом критически снизилось качество изданий.

12 октября журналисты сообщили об обнаружении большого количества орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок в русскоязычном учебнике географии за шестой класс. Минобразования в ответ пообещало подать в суд на издательство «Билим-компьютер», а в издательстве, в свою очередь, заявили, что книгу издавал субподрядчик. Через несколько дней журналисты нашли ошибки в учебнике естествознания за пятый класс. Помимо орфографических ошибок, там содержатся и фактические — например, сообщается, что у человека имеется шесть органов чувств. Шестым органом авторы учебника сочли руки. 24 октября журналисты KaktusMedia опубликовали третий обзор. На этот раз был проанализирован учебник химии для восьмых классов. Уже в названии книги содержится грубая ошибка. Она названа «Химия. 8-класс». Это калька с киргизского языка — там числительные с существительными пишутся через дефис.