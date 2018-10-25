Сырдарьинские милиционеры устроили налет на стадо баранов

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В Сардобинском районе Сырдарьинской области Узбекистана сотрудники правоохранительных органов уничтожили часть стада баранов и коз, принадлежащих фермерскому хозяйству «Зимбоши» из Навоийской области. Инцидент произошел 17 октября, сообщает Kun.uz

По словам председателя фермерского хозяйства «Зимбоши» Дилшода Узокова, животные в количестве 800 голов паслись на территории Джизакской и Сырдарьинской областей по соглашению с тамошними фермерами. В частности, в Сардобинском районе партнером животноводов было хозяйство «Абдуазиз чорваси», предоставившее для выпаса скота свои угодья.

Однако сотрудники районного отдела внутренних дел по неизвестным причинам решили отправить часть стада на мясо. В общей сложности они уничтожили 28 баранов и коз, еще семь овец забрали с собой. В результате фермерское хозяйство потеряло 35 голов. Останки разделанных милиционерами животных были брошены прямо на поле.

Председатель хозяйства «Абдуазиз чорваси» Акром Хужанов рассказал, что у него нет никаких претензий к коллеге, который действовал по заключенному между ними договору. По его словам, животные не причиняли никакого ущерба урожаю. Поэтому фермер не обращался в правоохранительные органы и не понимает, на каком основании действовали местные милиционеры.

Дилшод Узаков отправил жалобу о случившемся в виртуальную приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и в Генеральную прокуратуру республики. Он надеется, что напавших на стадо сотрудников РОВД накажут.

Похожая история произошла ранее в Бухарской области. Здесь в двух районах с разницей в несколько дней сотрудники правоохранительных органов приняли решение зарезать баранов, которые по недосмотру пастухов потоптали хлопковые поля. Мясо раздали малообеспеченным семьям и передали в детский сад. Позднее пресс-служба областного управления внутренних дел заявила, что решение о забое скота приняли представители махаллинского схода граждан, о чем свидетельствует составленный ими протокол. При этом на снимках рядом с людьми, разделывавшими туши животных, были запечатлены милиционеры. В отношении владельцев убитых баранов местные правоохранители оформили и направили в суд документы — на основании статьи 104 («Потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений») Кодекса об административной ответственности.