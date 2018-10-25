Заведующую детсадом в Алма-Ате уволили из-за скандала с избиением детей

В Алма-Ате уволили заведующую государственным ясли-садом №140 после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми в этом учреждении. Соответствующий приказ городское управление образования издало 24 октября. В нем указано, что заведующая детским садом Алина Нурмаханбетова освобождена от должности из-за «ослабления контроля над учебно-воспитательным процессом».



Фрагмент записи видеонаблюдения детсада. Кадр телеканала КТК



Об издевательствах над воспитанниками в дошкольном учреждении 23 октября сообщил телеканал «КТК». В сюжете приводились слова родителей о том, что их дети жаловались на воспитательницу и не хотели идти в сад. Взрослые просмотрели записи с камер наблюдения, установленных в группе, и увидели, что воспитатель наступала детям на ноги, чтобы заставить сидеть смирно, швыряла в них игрушки и обувь, била линейкой по губам и рукам.

В управлении образования пояснили, что на записи фигурирует воспитательница Перизат Аязбекова. Она была принята на работу 18 августа с испытательным сроком на три месяца, и в группе «Байтерек» проработала лишь неделю. По словам заведующей, воспитательницу уволили после первой претензии родителя. О произошедшем управление образования города никто не уведомил.

Этот инцидент стал очередным в серии резонансных случаев жестокого обращения с детьми в детских садах Казахстана. Летом 2018 году в интернете появились несколько записей, на которых видно, как воспитатели швыряли, били и даже душили своих воспитанников. После этого министр образования Ерлан Сагадиев предложил сделать обязательной установку видеокамер во всех школах и детских садах республики, направлять всех социальных работников, психологов и воспитателей на курсы повышения квалификации и обязать их проходить аттестацию.