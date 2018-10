Новости Центральной Азии Ключевой китайский банк прекратит транзакции с Ираном из-за санкций США 24.10.2018 17:28 msk, Фергана Политика Иран Экономика Китай Отделение Bank of Kunlun. Фото с сайта Iranfocus.com Китайский банк Bank of Kunlun, ориентированный на операции между Китаем и Ираном, намерен прекратить обслуживание платежей из Исламской республики. Дирекция банка уведомила своих клиентов, что с первого ноября прекратит обработку китайско-иранских транзакций, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. «Платежи из Ирана, сделанные после [первого ноября], будут отклонены и возвращены», – сказал один из источников. Причина данного шага - нежелание банка подпасть под американские санкции против торговли с Ираном. В августе Bank of Kunlun прекратил расчеты между двумя странами в евро. Однако не уточняется, по каким каналам китайские компании, работающие в Иране, смогут с ноября получать свои платежи. Неизвестно также, насколько санкции США повлияют в целом на китайский банковский сектор, отвечающий за расчеты за иранскую нефть. На сегодняшний день Китай — главный покупатель иранской нефти. Только в сентябре этого года Китай закупил у Исламской республики нефти на $1,5 млрд. Большинство расчетов по этим закупкам проходят именно через Bank of Kunlun. Bank of Kunlun был основан в 2006 году в нефтедобывающем уезде Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном округе на западе Китая. 77% акций банка в настоящее время принадлежат государственной Китайской национальной нефтяной корпорации (КННК). Этот нефтегазовый гигант — участник консорциума по освоению крупнейшего в мире газового месторождения «Южный Парс», которое расположено на юго-западе Ирана. Ранее сообщалось, что от разработки «Южного Парса» отказалась французская компания Total. В августе нынешнего года Total приняла решение выйти из проекта, чтобы избежать последствий наложенных на Исламскую республику американских санкций. Новый, второй, пакет экономических санкций США против Ирана вступит в силу с 4 ноября. Он коснется энергетического сектора страны, перевозки грузов, а также зарубежных финансовых институтов, которые проводят операции с Центральным банком Ирана и рядом других иранских кредитных учреждений. Первый пакет санкций начал действовать с 7 августа этого года. Международное информационное агентство «Фергана»











