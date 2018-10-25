Узбекские власти запретили частникам продавать цемент и мыть автомобили

Склад строительных материалов в Узбекистане. Фото с сайта Kommersant.uz

В Узбекистане ввели запрет на занятие пятью видами деятельности для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Это следует из постановления правительства, утвержденного премьер-министром 22 октября.

Согласно новому «Перечню видов деятельности», с 1 января 2019 года индивидуальные предприниматели не смогут заниматься реализацией стройматериалов, цемента, шифера, лесоматериалов и древесины. Кроме того, им запрещается изготавливать двери, окна и другие изделия из алюминиевого (пластикового) профиля, организовывать мойку автомобилей, изготавливать и реализовывать сырные изделия, а также заниматься витражными работами.

В новом перечне были переформулированы некоторые другие виды деятельности. В действующем перечне предпринимателям разрешено заниматься изготовлением хлебобулочных изделий, новый же уточняет, что под этими изделиями понимаются национальные лепешки и патыр (вид лепешки из слоеного теста). Отдельные работы по строительству, ремонту и отделке заменили на услуги по ремонту жилья и нежилых помещений. Уточнено, что пошив швейных и трикотажных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи ИП могут осуществлять только по индивидуальному заказу.

Еще одно нововведение касается импорта товаров и их последующей продажи. Индивидуальным предпринимателям запрещается ввозить товары на сумму более $5000 в месяц.

Постановление предписывает центрам госуслуг оказывать предпринимателям, которые хотят заниматься видами деятельности, не включенными в перечень, помощь в переоформлении в иные организационно-правовые формы.

Издание «Норма.Uz» отмечает, что некоторые положения нового перечня противоречат друг другу и не соответствуют действующему законодательству. Например, в пункте 1, касающемся розничной торговли, нет запрета на продажу растительного масла, а в пункте 5 — есть. Также, согласно постановлению кабинета министров от 2001 года, мука и сахар в республике реализуются только юридическими лицами. Однако ни действующая, ни новая редакции перечня не запрещают продажу этих товаров индивидуальными предпринимателями.

Ранее заместитель министра финансов Вячеслав Пак заявлял, что министерство намерено сократить число видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели, мотивируя это тем, что статус ИП часто используется для ухода от налогов. «Доходит до абсурда, когда ИП имеет оборот в 100 млрд сумов, оказывая услуги. Очевидно, что он не может один выполнять такой объем работы. Соответственно, он либо скрывает что-то, либо использует ИП в схемах налоговой оптимизации», — приводил аргументы Пак.