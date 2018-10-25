Казахстанские коммунальщики обогатились на $80 млн за счет завышенных тарифов

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Энергопередающие и снабжающие организации Казахстана получили доход в 29 млрд тенге (более $80 млн), необоснованно завышая тарифы для потребителей. Такие итоги проверки были озвучены 24 октября на коллегии Генеральной прокуратуры под председательством Кайрата Кожамжарова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

К примеру, «Астанаэнергосбыт» при формировании тарифа указал, что будет приобретать электроэнергию по одной цене, а фактически покупал ее вдвое дешевле. В результате с жителей столицы излишне взыскали 2,6 млрд тенге ($7,2 млн). По аналогичной схеме действовали снабженцы в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, где ими необоснованно получен доход в 1 млрд тенге ($2,7 млн).

Прокуратуре удалось добиться компенсации пяти миллионам потребителей порядка 13 млрд тенге ($36 млн). Тарифы на электроэнергию и тепло были снижены в 14 регионах. Если ранее в городе Капшагай за тепло в однокомнатной квартире платили порядка 9,5 тыс тенге ($26), то после принятых мер стоимость снизилась в 4,5 раза – до 2,2 тыс тенге ($6), указано в сообщении.

Также прокуроры установили факты неэффективного использования государственных средств при установке населению приборов учета тепла. В частности, в жилых домах города Сарань Карагандинской области в 2015 году за 215 млн тенге ($595 тыс) установили 274 тепловых счетчика, в то время как в городе отсутствует центральное теплоснабжение. По данному факту проводится досудебное расследование.

Всего по результатам проверки за допущенные нарушения наказаны 15 должностных лиц, с монополистов взыскано 159 млн тенге ($440 тыс) штрафа, заведено 10 уголовных дел.

В конце заседания Генпрокурор обратился к руководителям субъектов естественных монополий, призвав их «перестроиться и почувствовать социальную ответственность перед обществом». «Сосредоточение значительной части энергоактивов в ваших руках не дает вам право пренебрегать интересами потребителей», – подчеркнул он, добавив, что прокуратура будет держать вопросы с тарифами на постоянном контроле.

По данным сайта Energyprom, тарифы на электроэнергию в текущем году для казахстанцев выросли в среднем на 7%. В то же время тарифы на теплоснабжение к началу отопительного сезона поднялись в 11 регионах республики.