Российский агрохолдинг вложит почти $500 млн в производство томатов в Узбекистане

Продукция холдинга «Эко-культура». Фото с сайта компании

Российский агрохолдинг «ЭКО-культура» планирует организовать в Узбекистане производство томатов, выращенных в теплицах на площади 314 гектаров. Стоимость проекта составит $472 млн, сообщает Agroinvestor.ru со ссылкой на заявления президента компании Александра Рудакова газете «Ведомости».

Договоренность о создании в Узбекистане предприятия была достигнута между «ЭКО-культурой» (Ставропольский край) и хокимиятом (администрацией) Сурхандарьинской области в ходе первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества, который входил в программу государственного визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент.

Агрокомплекс будет заниматься выращиванием, хранением, переработкой и упаковкой сельскохозяйственной продукции. Мощность предприятия составит 65,7 тысячи тонн в год. По словам Рудакова, часть земель, отводимых под теплицы, куплена, часть – арендована. Сейчас продолжаются переговоры с российскими и узбекскими банками по вопросам финансирования проекта.

По информации руководителя проектов практики АПК «НЭО Центра» Максима Никиточкина, «ЭКО-культура» планирует инвестировать поэтапно. На реализацию первой очереди комплекса – 90 гектаров пленочных теплиц четвертого поколения – будет затрачено 7,5 млрд рублей. С учетом того, что это в три раза ниже вложений в «стандартные» стеклянные теплицы в России, реализация проекта в Узбекистане вполне логична. Вместе с тем, по словам эксперта, «ЭКО-культура» намерена отправлять готовую продукцию в Россию, чтобы не конкурировать с китайскими производителями томатов на узбекском рынке.

Рудаков также сообщил, что «ЭКО-культура» готова инвестировать $92 млн на разбивку в Узбекистане садов площадью порядка 1 тысячи гектаров, где будут выращивать черешню, абрикосы, сливы и персики. Кроме того, здесь же построят хранилища, завод сублимированной сушки и завод глубокой заморозки. По подсчетам компании, себестоимость продукции будет на 10% ниже, чем в России. Планируется, что в РФ будет направляться 40% фруктов, остальное экспортироваться в Китай, Южную Корею, Японию, в Европу и на Ближний Восток.

Говоря об инвестиционном климате в Узбекистане, президент компании «ЭКО-культура» назвал его хорошим. Рудаков отметил и другие положительные факторы: большую господдержку, минимум бюрократии, долгосрочные налоговые льготы для инвесторов, а также благоприятные погодные условия и дешевый труд.

ООО «АПХ Эко-культура» создан в 2015 году, принадлежит в равных долях предпринимателям Александру Рудакову, Андрею Петренко, Ирине Ашиновой и ООО «Т9». У агрохолдинга есть тепличные комплексы общей площадью 145 га в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, продукция реализуется под торговыми марками «Эко-культура» и «С чистого листа».

За первое полугодие текущего года из Узбекистана на рынок Российской Федерации поступило 14,5 тысячи тонн томатов, или около 3,5% от общего объема импорта этой продукции. По итогам первых шести месяцев 2017 года доля Узбекистана в поставках томатов в РФ составляла 1,3%.

По данным Госкомстата Узбекистана, объем экспорта плодоовощной продукции в январе-сентябре 2018 года составил $649,4 млн. За указанный период за рубеж было поставлено 873,5 тысячи тонн продукции. Наиболее активными партнерами в плане закупок являются Казахстан, Россия, Киргизия, Афганистан, Китай, Вьетнам, Турция и Пакистан. До конца года Узбекистан намерен довести экспорт фруктов и овощей до $2 млрд.