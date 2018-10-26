По делу Жомарта Ертаева в Казахстане арестован бывший управляющий RBK Bank

Жомарт Ертаев. Фото с сайта Kursiv.kz

В Казахстане арестован бывший управляющий директор RBK Bank Асылбек Игильман по подозрению в хищении средств этого банка, сообщает Генеральная прокуратура республики.

По версии надзорного ведомства, Игильман оформил в банке незаконный кредит на 850 млн тенге ($2,3 млн) в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров RBK Bank Жомартом Ертаевым. В 2013 году управляющий получил эту сумму, представив в залог депозитный счет на 15 тысяч тенге.

«Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 миллионов тенге. В настоящее время на дом наложен арест», — сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры заключить Игильмана под стражу. Ранее Генеральной прокуратурой были арестованы четыре топ-менеджера банка — Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим. Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба.

Жомарта Ертаева, бывшего руководителя этого банка, а ныне главу крупнейшей в стране телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ»), задерживали в мае в Москве по просьбе Казахстана, обвинившего его в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии казахстанского МВД, будучи советником председателя совета директоров RBK Bank он пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн. В 2017 году проблемы RBK стали настолько серьезными, что о них заговорил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обвинивший акционеров банка в воровстве. Новое руководство банка потребовало у Ертаева погасить кредит на сумму $1,8 млрд или отдать акции подконтрольной ему кабельной компании «Алма ТВ».

Сам Ертаев назвал дело политическим, заявив, что уголовное преследование связано с попыткой отобрать у него акции компании «Алмател Казахстан». В октябре он был освобожден из-под домашнего ареста. Генпрокуратура Казахстана просила о его экстрадиции, но Россия предоставила ему статус беженца.

В 2002-2007 годах Жомарт Ертаев был председателем правления ОАО «Альянс-Банк». В 2009 году ему предъявили обвинение в хищении $1,1 млрд. Банкира арестовали, но затем обвинение переквалифицировали на «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и «незаконное использование денежных средств банка». Он освободился, выплатив штраф.