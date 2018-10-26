Мирзиёев упростил получение гражданства для «полезных» соотечественников

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился предоставлять гражданство по упрощенной процедуре проживающим за рубежом соотечественникам, которые приносят пользу государству. Это следует из президентского постановления, подписанного 25 октября и опубликованного на сайте УзА

Этим документом утверждены Концепции государственной политики республики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом и программа первоочередных мер по развитию сотрудничества с ними.

«В зависимости от степени и форм сотрудничества» соотечественникам государство может обеспечить «предоставление гражданства Республики Узбекистан по упрощенной процедуре, предусмотренной законодательством» страны, говорится в документе.

Ранее многим узбекистанцам, в разное время покинувшим родину, въезд в республику по иностранному паспорту при прохождении контроля в аэропорту или во время регистрации по месту пребывания на узбекской территории мог стоить задержания по статье 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан») Уголовного кодекса, предусматривающей от крупного штрафа до десяти лет заключения. Такая перспектива до сих пор вынуждает тысячи человек отказываться от посещения родных мест даже в качестве туристов.

В постановлении президента о совершенствовании политики в сфере сотрудничества с проживающими за рубежом соотечественниками прописаны и другие формы помощи для них, например, упрощенное оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство, а также разрешения на осуществление трудовой деятельности. Документом предусмотрен упрощенный порядок аккредитации соотечественников – представителей средств массовой информации.

Концепция предполагает предоставление узбекистанцам, имеющим иностранное гражданство, грантов на обучение в узбекистанских вузах по направлениям родного языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио, а также иной финансовой помощи или содействия в решении социальных и бытовых вопросов. Им могут предоставить пустующие объекты государственной собственности и земельные участки для реализации предпринимательских, научно-исследовательских, образовательных, инновационных и иных проектов и программ.

Предполагается трудоустройство высококвалифицированных кадров по востребованным специальностям, а также назначение их в руководство органов государственного и хозяйственного управления, исполнительной власти на местах, других государственных организаций, консультантами и советниками руководителей. Привлекать кадры из-за рубежа поручено фонду «Эл-юрт умиди» («Надежда нации») совместно с Министерством иностранных дел.

Фонд «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при кабинете министров Узбекистана был создан в сентябре. На его финансирование из бюджета выделено 45 млрд сумов ($5,6 млн).

С идеей привлекать в правительство высококвалифицированных специалистов из-за рубежа из числа соотечественников в июне выступил МИД Узбекистана. Особое внимание к соотечественникам, живущим за рубежом, предусмотрено Госпрограммой на 2018 год. Одним из результатов этой деятельности стало учреждение работающими за рубежом узбекистанцами экспертного совета «Buyuk Kelajak» («Великое будущее»).