Турецкая компания приступит к разработке двух месторождений золота под Самаркандом

Церемония подписания соглашения. Фото пресс-службы Госкомгеологии Узбекистана

Турецкая компания Tasaypi подписала с Узбекистаном соглашение о проведении совместных геологоразведочных работ и освоении двух месторождений золота Галабулак и Куштепа в Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеологии).

За четыре месяца компания проведет буровые работы, металлургические тесты для разработки технологического регламента и составит предварительное технико-экономическое обоснование проекта по освоению месторождений. Затем, в случае успеха первого этапа, будут согласованы формы и условия сотрудничества по освоению приисков.

Ранее турецкая сторона получила геологические материалы для принятия решения по участию в проекте и подписала меморандум о взаимопонимании и соглашение о конфиденциальности. Перед подписанием соглашения немецкие и турецкие эксперты-геологи выезжали на место, отбирали пробы и анализировали их в международных лабораториях в Турции и в Канаде.

По прогнозам, приведенным в постановлении правительства Узбекистана от 31 мая 2017 года, ресурсы золото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых руд на месторождениях Галабулак и Куштепа составляют около 5,9 тонны золота. Всего же правительством Узбекистана утверждена 31 перспективная площадка и 12 месторождений по драгоценным металлам с предполагаемыми запасами 151 тонны золота и 1200 тонн серебра.

В мае Госкомгеологии Узбекистана и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции подписали соглашение по изучению трех перспективных золоторудных площадей в Джизакской и Навоийской областях. Геологоразведочные работы, как ожидается, начнутся в этом году. В течение трех лет турецкая сторона планирует направить на проект $5 млн.

По данным Центробанка Узбекистана на 1 сентября 2018 года, запасы золота в стране составляют $13,9 млрд в денежном эквиваленте.

Золото для Узбекистана является важной статьей экспорта. Республика собирается к 2020 году довести ежегодный объем производства ювелирной продукции до более чем $40 млн, из них экспортировать планируется изделий на $14 млн. Самым крупным торговым партнером республики является Швейцария, которая в больших количествах приобретает золото.