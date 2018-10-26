Талибы отрубили палец проголосовавшему на выборах афганцу

Пострадавший житель Гильменда. Фото с сайта Tolonews.com

В провинции Гильменд на юге Афганистана талибы отрубили указательный палец местному жителю, который принял участие в голосовании на парламентских выборах 20 октября. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на доктора одной из больниц Гильменда.

По словам врача, пострадавшего зовут Хафизулла (Hafizullah) и он является жителем уезда Герешк (Gereshk). Хафизулла проголосовал в административном центре Гильменда — городе Лашкаргах. Специфика голосования в Афганистане такова, что после получения бюллетеня избиратель должен обмакнуть указательный палец в трудно смываемые чернила. Это своеобразная мера безопасности, чтобы избиратель не принял позже участие в выборах на других участках. Таким образом, идентифицировать проголосовавшего человека можно еще несколько дней после выборов по испачканному указательному пальцу.

Талибы остановили машину Хафизуллы, когда он ехал домой. Три дня они удерживали его в плену, а перед тем как отпустить, отрубили палец, испачканный чернилами.

Это первый такого рода инцидент после прошедших парламентских выборов.

Об угрозах афганцам со стороны движения «Талибан» отрубать пальцы тем, кто примет участие в выборах, «Фергана» писала за несколько дней до голосования. В частности, жители провинции Газни заявляли, что из-за подобных угроз не будут участвовать в голосовании, так как в провинции сильно влияние талибов и велика вероятность, что они действительно реализуют свои обещания. В итоге правительство страны приняло решение вообще не проводить выборы в Газни, они отложены до следующего года.

Талибы сочли нынешние парламентские выборы «фальшивыми», организованными для «достижения злонамеренных целей иностранных оккупантов». Поэтому пообещали приложить усилия для их срыва. В результате нападений и взрывов, организованных «Талибаном» в день голосования, по всему Афганистану погибли 44 человека и еще 238 получили ранения.

В 2014 году проголосовавшим на президентских выборах, которые антиправительственная группировка также объявляла «фальшивыми», талибы тоже грозили отрубать пальцы. В отношении 14 человек они свою угрозу в итоге реализовали.