Главарь напавшей на иностранных велосипедистов в Таджикистане банды отказался от раскаяния

Хусейн Абдусамадов. Фото с сайта Ozodi.org

Главарь атаковавшей велотуристов в Хатлонской области Таджикистана террористической группы Хусейн Абдусамадов отказался от раскаяния в содеянном. Об этом, как передает Радио «Озоди» , он заявил в ходе проходящего в СИЗО №1 Душанбе процесса Верховного суда (ВС) республики.

Судья ВС Бобокалон Муродзода сообщил 26 октября, что подсудимые признали свою вину и все остальные, кроме Абдусамадова, раскаялись в содеянном. По данным другого присутствовавшего на процессе источника, Хусейн Абдусамадов признал, что именно он был руководителем группы, и объяснил причину атаки тем, что «велотуристы были гражданами США и европейских стран, участвовавших в разгроме группировки "Исламское государство" (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) в Сирии и Ираке».

По словам Абдусамадова, которые привел неназванный источник «Озоди», первые наставления террорист получал от члена запрещенной в республике Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Кори Носира (Носирхуджи Убайдова). В то же время Абдусамадов сказал, что иногда его инструктировал и дагестанец по имени Нухас, который является «уполномоченным» ИГ по организации терактов в странах СНГ, хотя ранее он утверждал, что видеоролик с клятвой верности «Исламскому государству» они с сообщниками якобы сняли специально, чтобы замести следы ПИВТ.

Абдусамадов – единственный участник нападения, оставшийся в живых. Остальные четверо, Зафарджон Сафаров, Асомуддин Маджидов, Джафариддин и Аслиддин Юсуповы, были убиты при задержании. На Хусейна Абдусамадова заведено уголовное дело по статьям 104, ч.2 (Убийство с особой жестокостью) и 179, ч.2 (Терроризм). Всего по этому делу обвиняются 17 человек, в том числе те, кто знали о готовящемся преступлении, но не сообщили властям.

Очередное заседание суда назначено на понедельник, 29 октября, в этот день продолжится допрос подсудимых.

Нападение на иностранных велотуристов произошло 29 июля на трассе Душанбе — Куляб в Дангаринском районе. Преступники сбили велосипедистов на автомобиле, а потом стали добивать их ножами. В результате этой атаки погибли двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Получили ранения две женщины – гражданки Нидерландов и Швейцарии. Еще один член группы, гражданин Франции, перед нападением отстал от спутников и не пострадал.