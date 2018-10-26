В Бишкеке возбудили второе дело в отношении скандально известной судьи
Дело возбуждено по статьям 304 («Злоупотребление должностным положением») и 328 («Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления») Уголовного кодекса Киргизии. По версии следствия, 15 августа 2016 года Джаркеева без участия сторон заочно вынесла решение по гражданскому делу в пользу гражданина Китая Чжу Юэпея. Она удовлетворила его зарегистрированное задним числом заявление о взыскании крупной денежной суммы с гражданина Киргизии Александра Дё. Между тем, Юпэй на тот момент находился в СИЗО в России. Киргизские правоохранительные органы разыскивали его по подозрению в мошенническом хищении денег у Дё. Позднее, уже после вынесения решения по гражданскому иску, другой судья Свердловского суда Доолотбек Турдукожоев постановил прекратить уголовное преследование.
Первое дело в отношении Джаркеевой было возбуждено в начале октября. По версии следствия, 5 июля 2016 года Джаркеева заочно вынесла решение по незарегистрированному иску, повлекшее за собой смену собственника компании «С.». Лишь в апреле 2018 года это заведомо неправосудное решение было отменено Бишкекским городским судом.
Джаркеева была досрочно снята с должности указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в августе этого года. До этого она успела прославиться как одна из самых коррумпированных судей. В начале 2017 года активисты общественного движения «Айкол Ала-Тоо» устроили митинг у здания Верховного суда, требуя отставки Джаркеевой и ряда других судей. В последний раз Джаркеева привлекла внимание общественности в марте 2018 года. Тогда на нее пожаловались представители компании «ТД Семь дней». По словам бизнесменов, компания купила в Бишкеке землю для строительства торгового центра. Но бывший владелец участка неожиданно обратился в суд и потребовал вернуть землю. Процесс затянулся на семь лет, и все это время бывший владелец использовал участок как автостоянку. А в 2017 году выяснилось, что участком уже год как владеет третье лицо. Земля была передана ему на основании заочного судебного решения, вынесенного в 2016 году Джаркеевой.