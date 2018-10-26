В Бишкеке возбудили второе дело в отношении скандально известной судьи

Эльвира Джаркеева. Фото с сайта Akipress.org

Скандально известная бывшая глава Свердловского районного суда Бишкека Эльвира Джаркеева стала фигуранткой второго уголовного дела. Об этом 26 октября сообщило издание KaktusMedia

Дело возбуждено по статьям 304 («Злоупотребление должностным положением») и 328 («Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления») Уголовного кодекса Киргизии. По версии следствия, 15 августа 2016 года Джаркеева без участия сторон заочно вынесла решение по гражданскому делу в пользу гражданина Китая Чжу Юэпея. Она удовлетворила его зарегистрированное задним числом заявление о взыскании крупной денежной суммы с гражданина Киргизии Александра Дё. Между тем, Юпэй на тот момент находился в СИЗО в России. Киргизские правоохранительные органы разыскивали его по подозрению в мошенническом хищении денег у Дё. Позднее, уже после вынесения решения по гражданскому иску, другой судья Свердловского суда Доолотбек Турдукожоев постановил прекратить уголовное преследование.

Первое дело в отношении Джаркеевой было возбуждено в начале октября. По версии следствия, 5 июля 2016 года Джаркеева заочно вынесла решение по незарегистрированному иску, повлекшее за собой смену собственника компании «С.». Лишь в апреле 2018 года это заведомо неправосудное решение было отменено Бишкекским городским судом.

Джаркеева была досрочно снята с должности указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в августе этого года. До этого она успела прославиться как одна из самых коррумпированных судей. В начале 2017 года активисты общественного движения «Айкол Ала-Тоо» устроили митинг у здания Верховного суда, требуя отставки Джаркеевой и ряда других судей. В последний раз Джаркеева привлекла внимание общественности в марте 2018 года. Тогда на нее пожаловались представители компании «ТД Семь дней». По словам бизнесменов, компания купила в Бишкеке землю для строительства торгового центра. Но бывший владелец участка неожиданно обратился в суд и потребовал вернуть землю. Процесс затянулся на семь лет, и все это время бывший владелец использовал участок как автостоянку. А в 2017 году выяснилось, что участком уже год как владеет третье лицо. Земля была передана ему на основании заочного судебного решения, вынесенного в 2016 году Джаркеевой.