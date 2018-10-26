Госавиакомпания «Таджик Эйр» обзавелась новым самолетом

Новый самолет Tajik Air. Фото пресс-службы компании

Авиакомпания «Таджик Эйр» (Tajik Air) объявила о приобретении нового самолёта – BOMBARDIER CRJ-200. Скоро в парке авиакомпании появятся ещё четыре таких самолёта, сообщает «Азия-плюс»

Уточнятся, что BOMBARDIER CRJ-200 приобрели в рамках долгосрочной стратегии развития, обновления и расширения авиапарка, в целях улучшения качества сервиса. «Мы планируем приобрести еще четыре авиалайнера типа Bombardier CRJ. Второй самолет Bombardier CRJ-200 планируем приобрести уже до Нового года», – сообщил директор национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов.

Как сообщили в авиакомпании, это современный реактивный самолет, который может выполнять рейсы в сложных климатических метеоусловиях региона. Основные преимущества самолета – высокий уровень экономичности, мощные двигатели, комфорт и удобство салона. Новый самолёт вмещает в себя 50 посадочных мест.

«Это лучший самолет с точки зрения среднемагистральных полетов – например, из Душанбе в Бишкек, Дели или Урумчи», – отметил Рахимов.

Bombardier CRJ-200 - пассажирский самолет для полетов на региональных маршрутах, разработанный канадской авиастроительной компанией Canadair (позднее – Bombardier) в начале 1990-х годов. Самолеты первых серий выпускались с 1991 года в версии CRJ -100. В 1995 году на лайнеры были установлены более мощные двигатели, что позволило улучшить летные характеристики. Выпускавшиеся с этого момента самолеты получили обозначение CRJ-200. Кроме базовых моделей CRJ-100 и CRJ-200 существуют также модификации с увеличенной дальностью полета – ER (Extended Range) и LR (Long Range).

Авиакомпания «Таджик Эйр» уже многие годы находится на грани банкротства. В прошлом году прибыль государственного авиаперевозчика составила всего около 4,3 млн сомони ($457 тысяч): расходы компании превысили 576 млн сомони ($61,2 млн), а доходы составили около 581 млн сомони ($61,7 млн). Кредиторская задолженность в 2017 году достигла 130 млн сомони ($13,8 млн).

Таджикистанское правительство приняло решение о продаже «Таджик Эйр» в частные руки. В настоящее время все 100% акций авиакомпании принадлежат государству. Кроме того, было решено продать списанные с баланса «Таджик Эйр» воздушные суда 1969-1992 годов выпуска. Более двух десятков воздушных судов госавиаперевозчика до конца следующего года будут выставлены на продажу. Принятие такого решения объясняется целями обеспечения безопасности полетов, завершением срока эксплуатационных ресурсов и хранения самолетов, нерентабельностью их восстановления в связи с большим потреблением топлива по сравнению с зарубежными воздушными судами. Вырученные денежные средства планируется направить на финансовое оздоровление государственного авиаперевозчика.