Узбекистанцам отменили квоты на подешевевшую умру

Паломники у Каабы. Фото с сайта Ummatour.ru

В Узбекистане снизили цены и отменили квоты на умру — малое паломничество в Мекку, которое, в отличие от хаджа, можно совершать не в определенный месяц, а в любое время года. Об этом сообщил Kun.Uz заместитель главы Комитета по делам религий при правительстве Нуриймон Абдулхасан.

Стоимость умры составит 5,804 миллиона сумов ($708), в эту цену войдет проживание в пяти- или четырехзвездочной гостинице, бесплатная медицинская помощь, узбекская кухня и трансфер. За авиабилеты в обе стороны придется заплатить еще 5,096 миллиона сумов ($622).

Раньше, по словам Абдулхасана, паломники платили 13,650 миллиона сумов ($1665) и долго ждали своей очереди, причем проживание им предоставлялось в двух- или трехзвездочных отелях.

Чиновник также рассказал, что Узбекистан хочет по примеру Индонезии и Малайзии организовать учебные занятия по подготовке к хаджу и умры с инструктажем о том, как выполнять эти ритуалы. Слушателей курсов будут «духовно и физически» готовить к путешествиям в Мекку, рассказывать об истории хаджа и умры, об истории святых мест Саудовской Аравии и правилах молитвы по шариату.

Сейчас, по словам Абдулхасана, многие приходят в святые места неподготовленными и «забывают о моральных нормах». Что именно бывший сотрудник МВД подразумевал под забвением норм, неясно. Отметим, кстати, что в 2018 году стало известно о двух случаях самоубийства в Мекке, в том числе одной психически нездоровой гражданки Таджикистана.

Правительство Узбекистана в 2018 году монополизировало поездки в малый хадж, попросив посольство Саудовской Аравии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приостановить выдачу виз узбекистанцам, желающим совершить умру через частные турфирмы. При этом Комитет по делам религий объяснял ограничение существованием квот и сложностью контроля за теми, кто ездит поклоняться святыням через турфирмы. Квота на малое паломничество в Саудовскую Аравию для граждан Узбекистана составляла 10 тысяч человек, а положение о порядке организации и проведении таких мероприятий предусматривало, что узбекистанцы могут совершить малое паломничество лишь один раз в два года.