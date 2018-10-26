Власти Таджикистана выдали серебряным призерам Азиады по $531

Награждение одного из призеров. Фото пресс-службы НОК Таджикистана

Призеры Азиатских игр-2018 из Таджикистана получили от правительства страны призовые на общую сумму $3100. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета республики.

Церемония награждения призеров Азиады состоялась в Душанбе. Серебряным призерам соревнований правительство вручило по $531, обладателям бронзовых медалей — по $319.

Всего спортсмены из Таджикистана завоевали на Азиаде-2018 семь наград – четыре «серебра» и три «бронзы». Серебряные медали Таджикистану принесли Дильшод Назаров (метание молота), Умед Хасанбеков (самбо), Бехрузи Ходжазода (кураш) и Шахриёр Даминов (гребля на байдарках и каноэ). Бронзовые награды — у Шакармамада Мирмамадова (дзюдо) и Комроншоха Устоприёна (дзюдо и самбо).

Кроме того, были объявлены имена спортсменов, которые в рамках подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио, будут получать ежемесячные стипендии от Международного олимпийского комитета. Выплаты будут производиться с января 2019 года по сентябрь 2020 года.

В список стипендиатов для подготовки к Токио-2020 вошли: Дильшод Назаров (легкая атлетика) – $1000, Шахриёр Даминов (гребля) – $800, Комроншох Устоприён (дзюдо) – $700, Бехруз Ходжазода (дзюдо) – $600, Темур Рахимов (дзюдо) – $500, Сухроб Бокиев (дзюдо) – $300, Сомон Махмадбеков (дзюдо) – $300, Шохида Каландарова(дзюдо) – $300, Мохру Халимова (тхэквондо) – $300, Карина Климык (плавание) – $200, Шарифова Гулсунби (легкая атлетика) – $200, Мунира Бободжонова (гребля) – $200, Саиджон Гулов (вольная борьба) – $200, Мадина Мадкаримова (тхэквондо) – $200, Сухроб Абдуллаев (греко-римская борьба) – $200.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Киргизии, завоевавшие золотые медали Азиады-2018, получат от правительства по 1,25 млн сомов ($18,3 тысячи). Обладателей серебряных наград премируют 750 тысячами сомов ($11 тысячи). Бронзовые призеры получат по 500 тысяч ($7,3 тысячи). Всего на счету кыргызстанских спортсменов — две золотые, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

В Казахстане и Узбекистане обладатели «золота» получат от властей по $10 тысяч, «серебра» – по $5 тысяч, «бронзы» – по $3 тысячи. Казахстанские спортсмены завоевали на соревнованиях 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовых награды. У узбекистанской сборной — 21 золотых, 24 серебряных и 25 бронзовых медалей.

XVIII Азиатские игры прошли в Индонезии с 18 августа по 2 сентября 2018 года. На соревнованиях было разыграно 462 комплекта медалей.

Азиада — спортивное состязание, проводимое каждые четыре года с 1951-го среди атлетов из всех стран Азии. Игры проходят под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и под надзором Международного олимпийского комитета.