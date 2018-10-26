Таджикистан в полтора раза увеличил экспорт электроэнергии

ЛЭП в Таджикистане. Фото с сайта News.tj

Более 2,5 млрд киловатт-часов электроэнергии на сумму $72,5 млн экспортировал Таджикистан с начала текущего года. Этот объем почти на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого год. Основная доля экспорта приходится на Узбекистан и Афганистан. В частности в соседний Узбекистан продано электроэнергии в объеме более 1,3 млрд киловатт-часов, сообщает «Авеста» со ссылкой на отчет Минэкономразвития республики «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане».

Согласно документу, пик экспорта таджикской электроэнергии пришелся на апрель — август. В начале сентября сообщалось, что в июле из Таджикистана в Узбекистан было экспортировано 417 млн киловатт-часов электроэнергии. До того в соседнюю страну ежемесячно поставлялось 110-120 млн киловатт-часов.

В сентябре объем продажи электричества за рубеж несколько снизился. За указанный месяц было экспортировано всего 350 млн киловатт-часов электроэнергии, что составляет почти 24% от общей выработки в стране. Общий объем производства электроэнергии в сентябре составил 1,46 млрд киловатт-часов.

Между тем, во многих регионах Таджикистана, особенно сельской местности, рядовые потребители с сентября текущего года получают электричество в ограниченных объемах. По сообщениям местных жителей, подача электричества составляет порой 5-6 часов в сутки. В свою очередь государственный энергохолдинг «Барки точик» в конце сентября объявил, что информация о введении энерголимитов в республике является слухами. Пресс-секретарь энергохолдинга Нозирджон Ёдгори назвал отключение электричества временным явлением, связанным с профилактическими и ремонтными работами при подготовке к зиме. По его словам, специалисты «занимаются ремонтом ЛЭП и подстанций, а также другого оборудования по всей республике».

«Это обычная практика: такая профилактика проводится каждый год накануне зимы. Компания должна обеспечить надежную и бесперебойную работу сетей передачи энергии», — заявил тогда представитель госэнергохолдинга. Однако специалисты «Барки точик» на условиях анонимности сообщили, что отключения связаны с процессом заполнения водой водохранилища строящейся Рогунской ГЭС. Таким образом, подача воды на другие ГЭС ограничена. Первый агрегат Рогунской ГЭС обещают сдать в эксплуатацию 16 ноября — в День президента Таджикистана.