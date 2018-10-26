Узбекистан продаст инвесторам госдоли в четырех химических заводах
Кроме того, по «нулевой» выкупной стоимости будут выставлены на продажу неиспользуемые объекты площадью 6,5 гектара, принадлежащие предприятию «Ферганаазот».
Документом также предусматривается подписание с узбекско-британским совместным предприятием «Eco Tech Group» инвестиционного соглашения о безвозмездной передаче отходов производства капролактама для утилизации и переработки с условием принятия компанией инвестиционных и социальных обязательств.
В стране будет разработана и утверждена «дорожная карта» развития химической промышленности. Предполагается увеличить в 2018-2030 годах выпуск продукции в 4,5 раза, в том числе, минеральных удобрений – в 2 раза (до 2,4 млн тонн), нарастить в 4 раза экспорт, а также диверсифицировать отрасль путем повышения доли продукции органической химии с 7% до 54%.
В краткосрочной перспективе — 2018-2020 годы — планируется организовать производство фосфорных удобрений на АО «Аммофос-Максам» (за счет модернизации действующих производств); поливинилхлорида мощностью 100 тысяч тонн, каустической соли — 75 тысяч тонн, метанола — 300 тысяч тонн, азотной кислоты — 500 тысяч тонн, аммиака — 660 тысяч тонн, карбамида — 577,5 тысячи тонн на АО «Навоиазот»; современных полимерных обоев мощностью 7,8 млн единиц на АО «Ферганаазот». Помимо этого, предусматривается при помощи инвесторов расширить производственные мощности Дехканабадского завода калийных удобрений (второй этап).
До 2030 года в химической промышленности намерены реализовать еще 29 проектов общей стоимостью $4,8 млрд, в основном, за счет привлечения прямых иностранных инвестиций. На реализацию мер, предусмотренных «дорожной картой», государство выделит средства из Фонда реконструкции и развития Узбекистана. При этом кредит фонда не должен превышать суммы, эквивалентной $5 млн. Максимум он может быть увеличен до $10 млн — при условии участия в проекте иностранного инвестора. Кредиты выделяются на пять лет с льготным периодом три года по ставке 2,25% годовых.
Постановлением предусмотрено создание на базе ООО «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» и АО «Узкимёсаноатлойиха» («Узхимпромпроект») научно-исследовательского и проектного института — Центр химических технологий. Партнером в этом направлении выступит Корейский исследовательский институт химических технологий (KRICT). В этой связи Госкомитету по инвестициям, министерству иностранных дел и АО «Узкимёсаноат» поручено привлечь кредит Эксимбанка по линии EDCF (Корея) в размере $50 млн.
Попытка реализации предприятий химической промышленности, в частности, «Ферганаазот», «Самаркандкимё», «Жиззах пластмасса» и «Электрохимзавод», была предпринята еще в 2005 году. Однако активы так и остались во владении государства. По состоянию на 1 января 2016 года, госдоля в «Ферганаазот» составляет 48,05%. АО «Узкимёсаноат» владеет 51% ценных бумаг предприятия, еще 0,95% находятся у других акционеров.
По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2018 Узбекистан поставил в другие страны химическую продукцию и изделия из нее на сумму $685 млн, что составляет 7,3% от общего объема экспорта. При этом республика закупила химпродукции на $1,8 млрдэто 13,3% от объема импортированных товаров и услуг за три квартала текущего года.