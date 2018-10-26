Узбекистан продаст инвесторам госдоли в четырех химических заводах

Предприятие «Ферганаазот». Фото с сайта Pronedra.ru

Узбекистан продаст частным инвесторам по рыночной стоимости государственные доли в уставном капитале акционерных обществ «Ферганаазот», «Электрохимзавод», «Самаркандкимё» и «Жиззах пластмасса». Соответствующее постановление президент республики Шавкат Мирзиёев подписал 25 октября, сообщает «УзА»

Кроме того, по «нулевой» выкупной стоимости будут выставлены на продажу неиспользуемые объекты площадью 6,5 гектара, принадлежащие предприятию «Ферганаазот».

Документом также предусматривается подписание с узбекско-британским совместным предприятием «Eco Tech Group» инвестиционного соглашения о безвозмездной передаче отходов производства капролактама для утилизации и переработки с условием принятия компанией инвестиционных и социальных обязательств.

В стране будет разработана и утверждена «дорожная карта» развития химической промышленности. Предполагается увеличить в 2018-2030 годах выпуск продукции в 4,5 раза, в том числе, минеральных удобрений – в 2 раза (до 2,4 млн тонн), нарастить в 4 раза экспорт, а также диверсифицировать отрасль путем повышения доли продукции органической химии с 7% до 54%.

В краткосрочной перспективе — 2018-2020 годы — планируется организовать производство фосфорных удобрений на АО «Аммофос-Максам» (за счет модернизации действующих производств); поливинилхлорида мощностью 100 тысяч тонн, каустической соли — 75 тысяч тонн, метанола — 300 тысяч тонн, азотной кислоты — 500 тысяч тонн, аммиака — 660 тысяч тонн, карбамида — 577,5 тысячи тонн на АО «Навоиазот»; современных полимерных обоев мощностью 7,8 млн единиц на АО «Ферганаазот». Помимо этого, предусматривается при помощи инвесторов расширить производственные мощности Дехканабадского завода калийных удобрений (второй этап).

До 2030 года в химической промышленности намерены реализовать еще 29 проектов общей стоимостью $4,8 млрд, в основном, за счет привлечения прямых иностранных инвестиций. На реализацию мер, предусмотренных «дорожной картой», государство выделит средства из Фонда реконструкции и развития Узбекистана. При этом кредит фонда не должен превышать суммы, эквивалентной $5 млн. Максимум он может быть увеличен до $10 млн — при условии участия в проекте иностранного инвестора. Кредиты выделяются на пять лет с льготным периодом три года по ставке 2,25% годовых.

Постановлением предусмотрено создание на базе ООО «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» и АО «Узкимёсаноатлойиха» («Узхимпромпроект») научно-исследовательского и проектного института — Центр химических технологий. Партнером в этом направлении выступит Корейский исследовательский институт химических технологий (KRICT). В этой связи Госкомитету по инвестициям, министерству иностранных дел и АО «Узкимёсаноат» поручено привлечь кредит Эксимбанка по линии EDCF (Корея) в размере $50 млн.

Попытка реализации предприятий химической промышленности, в частности, «Ферганаазот», «Самаркандкимё», «Жиззах пластмасса» и «Электрохимзавод», была предпринята еще в 2005 году. Однако активы так и остались во владении государства. По состоянию на 1 января 2016 года, госдоля в «Ферганаазот» составляет 48,05%. АО «Узкимёсаноат» владеет 51% ценных бумаг предприятия, еще 0,95% находятся у других акционеров.

По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2018 Узбекистан поставил в другие страны химическую продукцию и изделия из нее на сумму $685 млн, что составляет 7,3% от общего объема экспорта. При этом республика закупила химпродукции на $1,8 млрдэто 13,3% от объема импортированных товаров и услуг за три квартала текущего года.