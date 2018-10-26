В Бишкеке создали городской родительский комитет

Здание мэрии Бишкека. Фото с сайта 24.kg

В Бишкеке состоялось первое совещание новой общественной организации — городского родительского комитета при мэрии. Об этом 26 октября сообщило издание 24.Kg

В состав организации вошли члены родительских комитетов, попечительских советов и других объединений 25 столичных школ (всего в столице насчитывается 150 школ). Комитет будет оповещать чиновников о мнении родителей касательно качества образования, соблюдения прав учеников и обеспечения их безопасности.

В тот же день руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что чиновники обсуждают возможность передачи функций охраны школ милиционерам. «Мы обсуждаем, как можно обеспечить безопасность школ. Один из предложенных вариантов — заключать договор на охрану учебных заведений не с частными компаниями, а с МВД. В ведомстве есть специализированный полк охраны, почему он не может охранять?», — заявил чиновник. По его словам, помимо обретающих широкий резонанс избиений учащихся, в школах существует опасность распространения наркотиков.

Что касается собственно образования, то в киргизских СМИ в последнее время широко обсуждается критическое снижение качества учебников. В книгах, изданных в последние годы, обнаруживается огромное количество орфографических, пунктуационных, стилистических и фактических ошибок.

Кроме того, СМИ часто сообщают о нехватке школ и плохом состоянии школьных зданий. Хуже всего дело обстоит в провинции, где детей в теплые месяцы порой размещают даже в юртах. Но и в Бишкеке школы перегружены вдвое в сравнении с проектной вместимостью.