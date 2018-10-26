Рахмон попросил журналистов рассказывать о его недостатках

Эмомали Рахмон. Фото пресс-службы президента Таджикистана

Поменьше петь дифирамбы и побольше говорить и писать о проблемах общества призвал таджикистанских журналистов президент Эмомали Рахмон.

«К сожалению, все, начиная с первого канала телевидения [Таджикистана], занимаются восхвалением властей. Создается впечатление, что все идеально и у нас совсем нет недостатков», – заявил глава Таджикистана на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согдийской области, сообщает Радио «Озоди».

По словам Рахмона, похвала и лесть могут оказать пагубное влияние на общество и на представителей власти. «Не надо петь дифирамбы. Это приведет к тому, что можем допускать серьезные ошибки в работе. Хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране. Не надо закрывать глаза на недостатки. Наоборот, необходимо обнажить недоработки органов власти и искать пути исправления ошибок», – подчеркнул Рахмон.

Глава Таджикистана назвал журналистов «глазами и ушами государства» и призвал СМИ побольше рассказывать о неповторимой природе страны и народных ремеслах. По его словам, это необходимо для того, что привлечь в Таджикистан туристов и путешественников.

Летом нынешнего года пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода заявил, что Рахмону не по душе хвалебные речи, и он часто во время совещаний или заседаний правительства прерывает славословие чиновников. «Неоднократно лидер нации на собраниях и совещаниях прерывал тех, кто начинал хвалить его и возносить до небес», – сказал он.

Ранее Эмомали Рахмон во время встречи с населением Пянджского района одернул студентку Нигору Сохибову, которая сказала, что считает президента «своим отцом». Она рассказала, что потеряла отца, когда ей было четыре года, и поблагодарила президента за поддержку девушек-сирот. «Доченька, не надо восхвалять президента… Если мы не будем раскрывать и решать существующие проблемы, то никто это за нас не сделает. Если много будем заниматься самовосхвалением, то допустим много ошибок. Деятельность центральной власти тоже не без недостатков», – последовал ответ главы государства.

Несколько лет назад Рахмон запретил устанавливать плакаты и фотографии, на которых он изображен в окружении местных чиновников. «Недовольство главы государства было связано с тем, что некоторые из чиновников использовали эти фотографии в личных целях, при решении вопросов, не связанных с государственными интересами», – объяснила тогда пресс-служба президента.

В то же время в ноябре прошлого года сообщалось, что Госкомитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана обязал все государственные и частные радиокомпании проводить литературные чтения произведений президента. По мнению чиновников, это будет способствовать повышению самосознания и чувства патриотизма у граждан республики.

В Таджикистане в последние годы заметно усилился культ личности президента. За Рахмоном законодательно закреплены особые статусы, возвышающие его над всеми остальными гражданами: Основателя мира и национального единства — Лидера нации и основателя независимого Таджикистана. Его именем названо село (Рахмонобод) в Горном Бадахшане, в честь него высажен огромный фруктовый сад и переименована районная газета.

Учреждения и торговые центры, улицы всех городов и сел, а также загородные автомагистрали увешаны растяжками, баннерами и билбордами с портретами Рахмона и цитатами из его выступлений.

В то же время растет давление на СМИ и цензура со стороны госорганов, в частности Госкомитета национальной безопасности, сотрудники которого нередко приглашают авторов критических публикаций на «профилактические беседы».