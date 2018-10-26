Власти Узбекистана утвердили соглашение об открытии дистанционного «Университета будущего»

Обсуждение проекта “Университета будущего”. Фото пресс-службы Мининноваций Узбекистана

Министерство инновационного развития Узбекистана подписало соглашение о создании в республике дистанционного высшего учебного заведения «Университет будущего». Документ о сотрудничестве в этом вопросе с образовательными учреждениями UdacityX MOOC (США), CityU (Гонконг), MOOC Iversity (Нидерланды/Германия), Open Polytechnic (Новая Зеландия) был завизирован дистанционно в режиме онлайн министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмоновым и учредителем UdacityX Даниэлем Зарецким. Иностранные учебные заведения вложат в создание университета $40 млн.

В рамках соглашения будут созданы также филиалы дистанционного вуза в регионах. Чтобы организовать учебный процесс в соответствии с международными стандартами, стороны договорились обеспечить условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды. Она будет включать в себя электронные информационные ресурсы (на узбекском и русском языках) и обеспечивать освоение студентами (около 50 тысяч студентов в год) образовательной программы в полном объеме независимо от места их нахождения.

Студенты будут учиться при помощи специальной смарт-технологии, для чего каждый получит ID-профиль. Программа, которая хранит в своей памяти действия, начиная от мимики каждого обладателя профиля до манеры нажатия клавиш компьютера, обеспечивает участие определенного студента в учебном процессе. При этом от студента требуется уделять учебе не менее трех часов в день. При входе в платформу другого человека система будет блокироваться.

Результаты оценки знаний студентов будут поступать и храниться в базе данных в Новой Зеландии, что гарантирует недопущение коррупционных действий во время экзаменов. Кроме того, в главном офисе и филиалах университета будут проводиться аттестационные экзамены с обеспечением проверки личности студента и контроля порядка сдачи экзаменов — по системе, которая прошла многолетнее испытание в Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что в «Университете будущего» можно будет получить специальность по направлениям «Аэрокосмические исследования и технологии», «Робототехника и инжиниринг», «Инновационное бизнес-администрирование», «Инновационная экономика», «Управление инновациями», «Перспективные и инновационные ИКТ», «Искусственный интеллект» и «Биоинженерия и агрокультура». Главное здание университета будет построено в Ташкенте, в регионах под филиалы отдадут здания колледжей и лицеев.

За последний год в Узбекистане объявили об открытии филиалов нескольких зарубежных вузов. В их числе – филиалы пяти ведущих московских университетов и институтов, американского Университета Вебстера и двух корейских – Технического института Ёджу и Пучонского университета. В ходе визита Владимира Путина в Узбекистан было заявлено о намерении открыть филиалы еще пяти российских вузов — МГИМО, МИФИ, ВГИК, МЭИ, РХТУ.

В конце декабря прошлого года правительство освободило иностранные вузы сроком на пять лет от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные фонды. Кроме того, их освободили от единого социального платежа и налога на доходы физлиц в части оплаты труда иностранных работников.

На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал узбекские вузы за то, что они не стараются привлечь к преподаванию ученых с мировыми именами и высококвалиицированных научных деятелей. Он поставил перед вузами задачу перейти от приема студентов по квотам к госзаказу и поручил оценить квалификацию и эффективность работы ректоров.