Китайские госкомпании временно приостановят закупку иранской нефти

Нефтедобывающая платформа в Иране. Фото с сайта Team-bhp.com

Правительство Китая рекомендовало как минимум двум государственным нефтегазовым компаниям – Китайской национальной нефтяной корпорации (КННК) и Sinopec – отказаться от импорта иранской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники.

Заморозка поставок нефти из Исламской республики в Китай, как ожидается, будет носить временный характер и может возобновиться по итогам китайско-американских переговоров, которые пройдут на саммите большой двадцатки G20 через месяц в Буэнос-Айресе.

Компании, закупающие иранскую нефть, после введения второго пакета американских санкций в ноябре рискуют лишиться доступа к мировой финансовой системе.

На сегодняшний день Китай через КННК и Sinopec является главным покупателем иранской нефти. Только в сентябре этого года Китай закупил у Исламской республики нефти на $1,5 млрд. Большинство расчетов по этим закупкам прошли через государственный Bank of Kunlun.

Ранее Bank of Kunlun объявил о прекращении с 1 ноября обработки китайско-иранских платежей. Причина данного шага – нежелание банка подпасть под американские санкции против торговли с Ираном. Однако не уточняется, по каким каналам китайские компании, продолжающие работать в Иране, смогут со следующего месяца получать свои платежи.

Ранее от импорта иранского «черного золота» отказались такие крупные покупатели, как Япония и Южная Корея. Еще один крупный импортер иранской нефти – Индия – пока отказываться от закупок не намерена.

Напомним, первый пакет американских санкций против Ирана начал действовать с 7 августа. Он коснулся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами. Второй пакет экономических санкций вступает в силу 4 ноября и затрагивает энергетический сектор страны, перевозку грузов, а также зарубежные финансовые институты, которые проводят операции с Центральным банком Ирана и рядом других иранских кредитных учреждений.

США начали вводить санкции против Исламской республики после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает иранскую ядерную программу и взамен позволяет Ирану заниматься экспортом нефти и другой экономической деятельностью на международном рынке. Поводом для отказа от СВПД для правительства США стало то, что, по мнению американских чиновников, Иран поддерживает международные террористические организации – в первую очередь, ливанское шиитское движение «Хезболла», палестинский ХАМАС и афганское движение «Талибан».