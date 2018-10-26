«Узбекнефтегаз» с помощью мультфильма рассказал о пользе и преимуществах АЭС

Кадр из мультфильма «Қувват»

(в переводе с узбекского – сила, мощь, энергия)

Четвертую серию мультипликационного сериала «Қувват», создаваемого по инициативе акционерного общества «Узбекнефтегаз», посвятили преимуществам строительства в Узбекистане атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает пресс-служба АО.

По сценарию мультфильма школьница Зухра получила задание подготовить доклад о новых источниках энергии. В этом ей помогают младший брат Тохир и робот Қувват. Дети вместе с киборгом рассматривают работу теплоэлектростанций, гидроэлектростанций, солнечных батарей, ветряных генераторов. Оказывается, у всех этих источников есть недостатки: загрязнение экологии, потребление невозобновляемых природных ресурсов, нехватка мощности.

Қувват рассказывает Зухре и ее брату о самом мощном и современном источнике энергии – АЭС, наглядно демонстрируя принципы работы станции и ее преимущества. При этом робот сообщает, что в Узбекистане подобное «чудо науки и техники» появится совсем скоро (запуск АЭС в эксплуатацию запланирован на 2028 год. – прим. «Ферганы») . По его словам, сегодня более 15% всей электроэнергии в мире вырабатывают именно АЭС. Қувват также удовлетворил любопытство детей по поводу безопасности сооружения, заявив, что станция имеет защиту от любых катастроф и даже способна выдержать попадание в нее самолета.

В итоге герои мультфильма отмечают такие плюсы АЭС, как мощность и эффективность, экологичность, экономия запасов нефти, угля и газа, появление нескольких тысяч рабочих мест при строительстве и эксплуатации станции, использование добываемого урана внутри страны, снабжение электричеством всей республики, а также развитие научно-технического прогресса.

Мультсериал «Қувват» появился в июне 2018 года. Первые серии были показаны на канале «Болажон», также планировалось, что ролики будут демонстрироваться на «Севимли-ТВ», «Миллий» и «ZO’R TV». Пресс-служба «Узбекнефтегаза» отмечает, что сериал популярен среди детей и их родителей, он помогает ребятам понять, почему важно беречь природные ресурсы и зачем нужны новые технологии.

Узбекистан может стать первой в Центральной Азии страной, имеющей собственную атомную электростанцию. Республика договорилась с Россией совместно заниматься вопросом строительства атомной электростанции в декабре 2017 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Технически проект осуществляет госкорпорация «Росатом».

В ходе государственного визита президента России в Узбекистан Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, нажав на символическую кнопку, дали старт началу строительства АЭС. Станция будет возведена вблизи водохранилища Тудакуль.