Премьер-министр Киргизии отругал чиновников за многодневные командировки

Мухаммедкалый Абылгазиев. Фото пресс-службы правительства Киргизии

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе заседания правительства раскритиковал чиновников, которые ездят в слишком длительные командировки. Об этом 26 октября сообщило издание 24.Kg

«У нас есть данные, что некоторые представители правительства на 20 дней в командировку ездили. Что это за командировка такая? Вы что, студенты, на учебу ездите?» — заявил премьер-министр. Он подчеркнул: «Мы сейчас анализируем поездки во всех министерствах и ведомствах. Считаю, что поездки должны быть только в том случае, если по итогам есть какой-то результат».

По словам Абылгазиева, необходимость частых командировок может возникать у сотрудников МИДа или Минэкономики. «Они продвигают интересы Кыргызстана. А остальные? Есть те, кто постоянно куда-то ездит, даже нас в известность не ставит. Такого быть не должно», — заключил он.

Скандал вокруг командировок киргизских чиновников начался после того, как 22 сентября заместитель министра труда и социального развития Зууракан Каденова устроила дебош в самолете Сеул-Бишкек. После этого в Жогорку Кенеше (парламенте Киргизии) заявили, что министр труда и соцразвития Таалайгуль Исакунова и три ее заместительницы вообще слишком часто ездят в командировки за рубеж. Ситуацию усугубил поступок одной из заместительниц, Лунары Мамытовой. Она заявила в соцсетях, что поездки за границу — это совсем недорого, якобы их могут себе позволить даже пенсионеры. Это вызвало негативную реакцию пользователей, которые обвинили Мамытову в незнании условий жизни пенсионеров. В итоге Исакунова и все три заместительницы были уволены.

Параллельно развивался конфликт между послом Киргизии в Южной Корее и руководством МИД. Он тоже начался с дебоша Каденовой, но затем посол и руководство МИД увлеклись взаимными обвинениями. Все обвинения стали причиной для проверок. В итоге главу МИД Эрлан Абдылдаев был уволен, а посол отказался возвращаться в Киргизию и объявил, что уже попросил политического убежища «в одной из стран».

Комментируя происходящее, политолог Шерадил Бактыгулов заявил, что использование служебных поездок в личных целях — обычное явление не только для руководства Минтруда, но и для чиновников всех остальных ведомств. «Они относятся к командировкам не как к работе, а как к бонусу к своей должности», — пояснил политолог. По его словам, чиновники часто берут с собой «в командировки» членов семьи, гуляют по магазинам, встречаются с друзьями. Разработана специальная схема участия в протокольных мероприятиях, которые служат поводом для поездки. Члены делегации «дежурят» на мероприятиях поочередно, позволяя коллегам свободно развлекаться.