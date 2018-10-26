В сложностях с экспортом киргизских овощей обвинили аксакалов из Минсельхоза

Выращенные в Киргизии овощи. Фото с сайта Knews.kg

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и вице-премьер Кубатбек Боронов в ходе заседания правительства раскритиковали Минсельхоз за сложности с экспортом овощей. Об этом 26 октября сообщило издание 24.Kg

Абылгазиев заявил: «Я не вижу реальной работы в Минсельхозе. Вы должны о народе думать». Боронов добавил, что депутат Жогорку Кенеша (парламента) Тазабек Икрамов ранее правильно критиковал Минсельхоз за отсутствие креатива. «Депутат правильно сказал, что в вашем министерстве засиделись многие. Аксакалы есть, которые по-старому работают, не применяют новые методы», — посетовал вице-премьер.

Киргизские фермеры с начала октября стали жаловаться на сложности со сбытом картофеля, лука и чеснока. Цена на эти овощи по сравнению с прошлым годом снизилась в несколько раз. Фермеры опасаются, что урожай сгниет на складах. Некоторые из них не стали собирать урожай, рассчитав, что в нынешних условиях невыгодно арендовать технику и склады. Причиной сложившейся ситуации называли снижение экспорта. В частности, весной правительство объявило о готовности Узбекистана закупать киргизский картофель. Фермеры увеличили посевные площади, но 15 августа Узбекистан без объяснения причин запретил ввоз картофеля из Киргизии.

Через несколько дней министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев заявил, что ситуация не так плачевна, как описывают фермеры. По словам министра, введенное Узбекистаном эмбарго касалось весеннего урожая картофеля. Мурашев заверил фермеров, что чиновники двух стран уже провели переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение о ввозе осеннего картофеля.