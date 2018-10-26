Долг таджикского госэнергохолдинга перед Сангтудинской ГЭС-1 перевалил за миллиард

Сангтудинская ГЭС-1. Фото с сайта Irao-engineering.ru

Задолженность таджикистанского госэнергохолдинга (ОАХК) «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 достигла 1,029 млрд сомони ($109,3 млн), увеличившись с мая по сентябрь текущего года на $5 млн. Об этом сообщается на официальной странице ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в Facebook

Гидроэлектростанция опубликовала производственные результаты работы за первые девять месяцев 2018 года. В отчете говорится, что согласно графику на 2018 год поставка электроэнергии предусматривает объем не менее 1915 млн киловатт-часов. За январь – сентябрь текущего года поставка электроэнергии запланирована в объеме 1353 млн киловатт-часов, а фактически было поставлено 1856 млн киловатт-часов, что на 503 млн киловатт-часов больше плана и на 39% больше аналогичного показателя 2017 года.

Общая стоимость электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1, поставленной госэнергохолдингу «Барки точик» за период с января по сентябрь 2018 года, составила 479,3 млн сомони ($51 млн) с учетом НДС. Однако уровень оплаты за девять месяцев текущего года не превышает 51%, что ведет к дальнейшему росту задолженности перед станцией. На конец декабря прошлого года задолженность составляла 794,5 млн сомони ($86,7 млн). К концу мая этого года она выросла до 954,5 млн ($104,2 млн). По состоянию на 30 сентября она превысила один млрд сомони.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» – совместное российско-таджикское предприятие, созданное в феврале 2005 года, которое эксплуатирует гидроэлектростанцию на реке Вахш в Таджикистане. На ее долю приходится до 12% совокупной выработки электроэнергии в республике. Владельцами акций ОАО являются российский «Росатом» (60,1%), правительство Таджикистана (25%) и ПАО «Интер РАО» (14,9%).

Госэнергохолдинг «Барки точик» контролирует 24 энергетических объекта на территории Таджикистана, а также занимается экспортом электроэнергии в соседние страны. Компания каждый год заканчивает с большими убытками, но, несмотря на это, правительство способствует получению «Барки точик» субкредитов по соглашениям о перекредитовании. По данным Минэнерго, общая задолженность «Барки точик», с учетом кредитных инвестиционных соглашений, на начало второго полугодия этого года превысила 15 млрд сомони ($1,6 млрд).