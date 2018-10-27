МВД Турции запретило праздничную стрельбу в воздух

Министерство внутренних дел Турции велело принять меры, чтобы пресечь практику праздничной стрельбы в воздух, сообщает Anadolu. Такие указания даны региональным администрациям.



Невеста и свекровь стреляют в воздух на свадьбе в Турции. Скриншот видеозаписи с сайта Baku.ws



Ведомство отметило, что такая стрельба приводит к ранениям и смертельным случаям. «Это приводит к печальным последствиям и нарушает общественный порядок», — заявил министр Сулейман Сойлу.

Чтобы пресечь эту практику, организаторы массовых мероприятий, где может произойти праздничная стрельба (свадеб, спортивных соревнований и так далее), должны будут заранее писать заявления, гарантируя, что там не будет использоваться оружие. Документы будут направляться местным властям. Последние должны будут сообщать в полицию об инцидентах, связанных со стрельбой.

По информации Hurriyet, в стране развернут агитационную кампанию. В ходе массовых мероприятий будут вывешиваться баннеры с призывами воздерживаться от стрельбы.

Практика стрельбы в воздух во время праздников и торжеств распространена в Турции, как и в ряде других стран. По данным Daily Sabah, с начала года в стране произошли сотни таких инцидентов, в них погибли несколько человек, десятки были ранены. Недавно в центральной части Турции врач, приглашенный на свадьбу, выхватил пистолет и стал стрелять в воздух, а затем, проверяя оружие, случайно застрелился. До этого сторонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана устроили стрельбу на улицах, празднуя победу правящей партии на выборах. На одной из свадеб были убиты три человека и еще несколько ранены в результате праздничной стрельбы из автомата Калашникова, устроенной женихом.